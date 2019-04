Waterpoloster Debby Willemsz heeft een punt achter haar interlandloopbaan gezet. De 24-jarige keepster van Oranje kan, ruim vijftien maanden voor de Olympische Spelen, niet meer de motivatie opbrengen om fulltime topsport te bedrijven.

"Sinds de zomer van 2018 merkte ik dat mijn motivatie om elke keer naar Zeist te gaan minder begon te worden. Ik haalde geen plezier en voldoening meer uit de trainingen en wedstrijden met Oranje", verklaart Willemsz zaterdag haar keuze om te stoppen.

"Daarnaast vond ik de waardering die ik kreeg voor alles wat ik voor het waterpolo deed en liet, te weinig. Met de waterpolosters zijn we natuurlijk al jaren bezig met de Spelen van Tokio in 2020, maar voor mij begon dat heilige doel steeds meer te vervagen. Dan moet je eerlijk zijn tegenover jezelf, je teamgenoten en de staf."

Willemsz zit al sinds haar zeventiende bij de A-selectie en boekte de afgelopen vijf jaar het nodige succes bij Oranje, dat vorig jaar op het EK in Barcelona goud veroverde en bij de Europese kampioenschappen van 2014 (Boedapest) en 2016 (Belgrado) zilver pakte.

Debby Willemsz. (Foto: ANP)

'Debby hoort bij vijf beste keepers ter wereld'

Op het EK 2014 was Willemsz van grote waarde in de strafschoppenseries in de kwartfinale en halve finale. Ze maakte ook deel uit van het Oranje dat op het WK van 2015 zilver pakte en in de FINA World League twee keer op het podium eindigde: brons in 2015 en zilver in 2018.

Bondscoach Arno Havenga vindt het "ontzettend jammer" dat hij Willemsz niet meer kan selecteren. "Debby behoort in mijn ogen tot de vijf beste keepsters ter wereld. Maar zoals ze al aangeeft, kun je topsport niet 'half' doen. Het is moedig van haar dat ze daar eerlijk en transparant over is", aldus Havenga.

Willemsz verdedigt op dit moment het doel van GZC Donk uit Gouda. Ze maakt het seizoen daar gewoon af en gaat zich daarnaast focussen op het afronden van haar studie Media & Vormgeving.