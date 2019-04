Ranomi Kromowidjojo heeft zaterdag bij de Swim Cup in Den Haag de WK-limiet op de 100 meter vrije slag gezwommen. De Groningse tikte in de finale als tweede aan, achter Femke Heemskerk.

De 28-jarige Kromowidjojo noteerde een tijd van 54,13. Daarmee was ze een stuk sneller dan in de series (54,36) en zat ze nipt onder de benodigde limiet voor de WK langebaan van komende zomer (54,15).

Voor Kromowidjojo is het de eerste afstand waarop ze een limiet zwemt. De drievoudig olympisch kampioene, die in Den Haag voor het eerst dit jaar in actie komt, won vrijdag wel de 50 meter vlinderslag en werd derde in de series van de 50 rug. Haar tijden op die afstanden waren echter boven de limiet.

De 31-jarige Heemskerk tikte op de 100 vrij overtuigend als eerste aan in 53,52. De geboren Roelofarendsveense zwom anderhalve week geleden in Marseille al de WK-limiet op het koningsnummer. Ook op de 50 en 200 meter vrij voldeed ze al aan de prestatie-eis voor deelname aan de WK in Zuid-Korea (12-28 juli).

Femke Heemskerk won de 100 meter vrije slag. (Foto: ANP)

Finales in ochtend ter voorbereiding op Spelen

Het podium op de 100 vrij in Den Haag werd gecompleteerd door Maud van der Meer (55,30). Kira Toussaint, die weer in actie komt nadat ze maandenlang onterecht was verdacht van dopinggebruik, eindigde de 100 vrij op de zevende plaats.

De rugslagspecialiste kwam eerder op zaterdag ook al in actie in de finale van de 50 rug en tikte toen als tweede aan. Toussaint moest alleen Maaike de Waard voor zich dulden. De zwemsters zwommen vrijdagavond in de series al de WK-limiet.

Bij de Swim Cup in Den Haag worden de finales in de ochtend gezwommen, ter voorbereiding op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. In de Japanse hoofdstad staan de finales eveneens in de ochtenduren op het programma.

De Swim Cup in Den Haag duurt nog tot en met zondag. Een week later komen de zwemmers in actie in Eindhoven, waar de finales 'gewoon' in de avond worden gezwommen.