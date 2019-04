Joost Luiten heeft vrijdag (lokale tijd) goede zaken gedaan op het Valero Texas Open. De Zuid-Hollander ging op de tweede dag mede dankzij vijf birdies rond in 69 slagen (drie onder par) en maakte een flinke sprong op de ranglijst.

De 33-jarige Luiten begon uitstekend aan zijn tweede dag in de Verenigde Staten met een birdie op de eerste hole (een par 3) en herhaalde dat op de tiende en elfde hole. De geboren Bleiswijker viel in de slotfase even terug met twee bogeys, maar toonde veerkracht en sloot af met twee birdies.

Door zijn sterke dag in Texas maakt Luiten een flinke sprong op de ranglijst. De beste Nederlandse golfer begon het toernooi donderdag in de middenmoot (74e positie) en bezet nu samen met elf andere golfers de gedeelde 36e plek.

Kim Si-woo gaat nog altijd aan de leiding. De Zuid-Koreaan ging net als op de openingsdag rond in 66 slagen - zes onder par - en staat vier slagen voor op zijn zes achtervolgers, onder wie de Amerikaan Jordan Spieth en de Canadees Corey Connors.

Valero Texas Open week voor Masters

Vorige week hoopte Luiten in Texas al in actie te komen op het World Golf Match Play Championship. Hij was daar eerste reserve en had bij een afmelding in actie mogen komen, maar die kwam er niet.

Het Valero Texas Open wordt een week voor de Masters gehouden, de eerste major van het jaar. Alleen de beste vijftig golfers ter wereld krijgen een rechtstreeks ticket, en ook de winnaar in Texas plaatst zich voor het prestigieuze toernooi in Augusta. Luiten bezet de 67e plek op de ranglijst en is dus niet automatisch geplaatst.