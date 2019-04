Ranomi Kromowidjojo heeft vrijdag bij de Swim Cup in Den Haag de 50 meter vlinderslag gewonnen, al slaagde de Groningse er niet in de WK-limiet te zwemmen. Femke Heemskerk won de 200 vrij en Kira Toussaint tikte als eerste aan op de 100 meter rugslag.

De 28-jarige Kromowidjojo klokte op de 50 vlinder een winnende tijd van 25,98, waarmee de drievoudig olympisch kampioene net boven de tijd zat die ze nodig heeft om zich voor de WK langebaan te plaatsen (25,91). Ze bleef Maaike de Waard (tweede in 26,27) en Kim Busch (derde in 26,32) voor.

Kromowidjojo, die in Den Haag haar eerste wedstrijden van het jaar zwemt, komt ook nog in actie op de 50 en 100 meter vrije slag en de 50 meter rugslag. De finales in de Hofstad worden in de ochtend gezwommen ter voorbereiding op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, waar de strijd om de medailles ook in de ochtenduren wordt beslecht.

Heemskerk zwom donderdagavond al een WK-limiet in de series van de 200 meter vrij door in 1.56,48 aan te tikken. In de finale was de 31-jarige Roelofarendsveense bijna een seconde langzamer (1.57,32), maar die tijd was ruimschoots genoeg voor de zege.

Ranomi Kromowidjojo. (Foto: ANP)

Vijf zwemmers haalden WK-limiet al

Toussaint, die onlangs haar rentree maakte nadat ze maandenlang ten onrechte was verdacht van dopinggebruik, tikte op de 100 rug als eerste aan in een tijd van 1.00,00. De Amstelveense zwom anderhalve week geleden in Marseille al onder de WK-limiet op deze afstand door haar persoonlijke record - tevens het Nederlands record - te evenaren.

Op de 200 meter schoolslag tikte Arno Kamminga overtuigend als eerste aan in 2.09,95. Daarmee was de Nederlander ruim een seconde sneller dan nummer twee Maximilian Pilger (2.10,98).

De Swim Cup in Den Haag duurt nog tot en met zondag en volgende week staat er ook een Swim Cup in Eindhoven op het programma. De toernooien gelden als de belangrijkste kwalificatiemomenten voor de WK langebaan van komende zomer in het Zuid-Koreaanse Gwangju (12-28 juli).

Op dit moment hebben Heemskerk (50, 100 en 200 vrij), Toussaint (100 rug), Arno Kamminga (200 schoolslag), Ties Elzerman (50 school) en Mathys Goosen (50 vlinder) al een limiet gezwommen.