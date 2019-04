Abdi Nageeye geldt zondag als de belangrijkste Nederlandse troef in de marathon van Rotterdam. De houder van het Nederlands record voelt zich beter dan ooit en hoopt voor een verrassing te kunnen zorgen op eigen bodem.

"Ik wil iets bijzonders laten zien. Ik denk dat ik in mijn beste vorm ooit ben en het is ook belangrijk dat ik nu een goede marathon loop", zegt de dertigjarige Nageeye in aanloop naar de marathon van Rotterdam.

De beste marathonloper van Nederland was de afgelopen vijf maanden in het Keniaanse Kaptagat te vinden, waar hij met een groep atleten trainde. Een van hen is de Keniaan Eliud Kipchoge, de houder van het wereldrecord (2:01.39).

"Iedereen kijkt tegen hem op", vertelt de in Somalië geboren Nageeye, wiens toptijd op 2:08.16 staat. "Hij is de grote Kipchoge, de multimiljonair die gewoon met de president kan bellen. Maar hij is iedere dag 100 procent gefocust en verzaakt nooit."

"Van hem heb ik een aantal dingen geleerd: tijdens het lopen niet op je horloge kijken, niet bezig zijn met het parcours, niet bang zijn, en geloven dat je anderen kunt verslaan."

Nageeye wil revanche voor teleurstellend 2018

Nageeye hoopt zich dit jaar te revancheren voor een teleurstellend 2018. In de marathon van Boston behoorde hij tot diep in de wedstrijd tot de koplopers, maar kou en regen veroorzaakten een hamstringblessure waardoor hij in de slotfase veel terrein verloor.

Op de EK in Berlijn leek hij op weg naar een medaille, toen hij in de laatste kilometers steken in zijn zij kreeg en uitstapte. Vervolgens moest Nageeye zich met een knieblessure afmelden voor de marathon van Amsterdam.

"Daarom wil ik nu iets moois laten zien", aldus Nageeye, die barst van het vertrouwen. "In februari liep ik in Japan een Nederlands record op de halve marathon van 1:00.24. Ik was zo sterk, ik had onder het uur kunnen lopen. Die wedstrijd heeft me veel vertrouwen gegeven."

Nageeye slaat WK in Doha over

Nageeye komt dit najaar desondanks niet in actie bij de WK in Doha. Hij vindt de wedstrijd in het warme Qatar te zwaar en richt zich op de olympische marathon op de Spelen van 2020 in Tokio.

"Ik was elfde in de marathon van Rio, nu wil ik meer. Ik loop na Rotterdam nog twee marathons tot aan Tokio. Dat is nu al zo gepland. Doel is ervaring te vergroten en snelle tijden te lopen. Ook wil ik ruim de tijd hebben om te herstellen en goed op te bouwen", aldus Nageeye.

Over een limiettijd die hij moet lopen, maakt hij zich niet druk. "Dat komt goed, die limiet loop ik wel. Die gaan ze echt niet op 2:06 stellen. En zelfs als het 2:09 zou zijn, is dat normaal gesproken geen probleem."

Voor Nageeye is het de derde keer in zijn loopbaan dat hij aan de start van de marathon van Rotterdam staat. Bij zijn vorige deelname in 2017 eindigde hij als negende.