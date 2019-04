Joost Luiten is donderdag (lokale tijd) redelijk begonnen aan de Valero Texas Open. De Zuid-Hollander bezet na de eerste dag de gedeelde 74e plek in de rangschikking.

De 33-jarige Luiten ging rond in 72 slagen en sloot daarmee af op par. De Zuid-Koreaan Kim Si-woo noteerde een score van -6 - zes slagen onder par - en gaat na de eerste dag aan de leiding in de Verenigde Staten.

Luiten sloeg op de eerste vijf holes twee bogeys en drie birdies. Na een vierde birdie op hole 11 leek de Nederlander op weg naar een goede score, maar door bogeys op een par 3 en een par 4 eindigde hij op 72 slagen.

Vorige week hoopte Luiten in Texas al in actie te komen op het World Golf Match Play Championship. Hij was daar eerste reserve en had bij een afmelding in actie mogen komen, maar die kwam er niet.

De Valero Texas Open is een week voor de Masters, de eerste major van het jaar. Alleen de winnaar in Texas en de beste vijftig golfers ter wereld krijgen een rechtstreeks ticket voor het prestigieuze toernooi in Augusta. Luiten bezet de 67e plek op de ranglijst en is dus niet automatisch geplaatst.