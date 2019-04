Michael van Gerwen vindt dat hij zijn dure puntenverlies tegen Gerwyn Price in de Premier League Darts volledig aan zichzelf te wijten heeft. De wereldkampioen vocht zich donderdagavond na een slordig begin terug van een ruime achterstand en pakte nog een punt: 7-7.

"Ik heb veel te veel laten liggen in het begin van de wedstrijd", concludeerde Van Gerwen na zijn partij in het Noord-Ierse Belfast tegen RTL 7. "Ik was niet geconcentreerd genoeg, terwijl Price iedere truc uit het boek op me toe probeerde te passen. Misschien heeft dat ook wel geholpen."

Van Gerwen zag Price in de SSE Arena eenvoudig uitlopen naar een 5-1-voorsprong en stevende af op zijn derde nederlaag deze Premier League, maar de Nederlander knokte zich knap terug in de wedstrijd door drie legs op rij te pakken.

Hoewel de 34-jarige Welshman op voorsprong bleef staan en in de beslissende veertiende leg (bij een stand van 7-6) zelfs twee matchdarts kreeg, was het Van Gerwen die dankzij een 82-finish een punt uit het vuur sleepte in Noord-Ierland.

'Lekker momentje dat hij gruwelijk baalde'

De Brabander genoot met volle teugen van de fouten die Price in de slotfase maakte. "Op een gegeven moment kreeg ik het gevoel dat hij toch een steekje zou laten vallen en dat deed hij ook in de laatste leg. Dat vond ik wel leuk, want hij baalde gruwelijk. Dat was een lekker momentje."

"Op het einde gooide ik zelf ook wel redelijk goed", erkende Van Gerwen. "Het is niet verkeerd dat ik er met een lichte verkoudheid toch nog een punt uit heb weten te halen, maar ik heb mezelf wel tekortgedaan. Ik moet zorgen dat ik op en top aan een partij begin en dat was dit keer niet het geval."

Door zijn gelijkspel tegen Price raakte Van Gerwen de koppositie in de Premier League weer kwijt. Rob Cross won donderdag van de Noord-Ier Daryl Gurney (8-4) en gaat nu aan de leiding met vijftien punten, één meer dan Van Gerwen.