De Nederlandse curlingploeg is op het WK in het Canadese Lethbridge uitgeschakeld. De formatie van skip Jaap van Dorp verloor donderdagavond van Italië en Rusland, waardoor een plek in de play-offs buiten bereik is.

Oranje leidde tegen Italië na het zesde end nog met 3-2, maar zowel in het zevende als negende end moest Nederland twee punten incasseren. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt kon daarna niet meer ontkomen aan de zevende nederlaag in de tiende WK-wedstrijd.

Eerder op donderdag ging Oranje al onderuit tegen Rusland: 4-7. In het eerste end namen de Russen een 3-0-voorsprong. Die achterstand wist Oranje in het vervolg niet meer weg te werken.

De Nederlandse ploeg moest tijdens de eigen beurten telkens genoegen nemen met één punt, terwijl Rusland de voorsprong vasthield.

Oranje staat op drie overwinningen

Door de nederlagen tegen Italië en Rusland staat Nederland met Duitsland en de Russen op de achtste plek, terwijl een plek bij de eerste zes nodig is om de play-offs voor de halve finales te halen. Oranje kan in de laatste twee WK-duels van vrijdag met hekkensluiter Zuid-Korea en Canada niet meer stijgen in het klassement.

Oranje verloor eerder op het WK van Noorwegen, Zweden, Japan, Zwitserland en Duitsland. De formatie van bondscoach Leibbrandt won wel van olympisch kampioen de Verenigde Staten, Europees kampioen Schotland en China.

Nederland deed voor de derde achtereenvolgende keer mee aan het WK. In 2017 was de elfde positie het eindresultaat en vorig jaar werden de curlers tiende.