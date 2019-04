De Nederlandse curlingploeg is op het WK in het Canadese Lethbridge tegen zijn zesde nederlaag aangelopen. De formatie van skip Jaap van Dorp moest met 4-7 buigen voor Rusland.

In het eerste end namen de Russen een 3-0-voorsprong. Die achterstand wist Oranje in het vervolg niet meer weg te werken.

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt moesten tijdens de eigen beurten telkens genoegen nemen met één punt, terwijl Rusland de voorsprong vasthield.

"Onze missers in het eerste end hebben ons genekt en daarna speelden de Russen het heel sterk uit", analyseerde Van Dorp na afloop van het duel. "Het was erg lastig om terug in de wedstrijd te komen."

Oranje zakt naar negende plaats

Door de nederlaag tegen Rusland zakt Nederland naar de negende plaats. Een plek bij de eerste zes is vereist om de play-offs voor de halve finales te halen.

Eerder werd verloren van Noorwegen, Zweden, Japan, Zwitserland en Duitsland. Oranje won wel van olympisch kampioen de Verenigde Staten, Europees kampioen Schotland en China.

Nederland doet voor de derde achtereenvolgende keer mee aan het WK. In 2017 was de elfde positie het eindresultaat en vorig jaar werden de curlers tiende. In de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) wordt tegen Italië gespeeld.