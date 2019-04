De Nederlandse curlingers hebben woensdagavond op het WK in Canada een overtuigende zege geboekt. De ploeg van skip Jaap van Dorp versloeg China met 10-5.

Nederland leidde halverwege al met 5-3 tegen China en breidde die score aan het begin van de tweede helft uit. De Chinezen slaagden er niet meer in de marge te verkleinen en gaven bij een stand van 10-5 voortijdig op.

"In de tweede helft hebben we goed druk gezet en dat werd de Chinezen teveel, waardoor we de beslissende steal konden maken", analyseerde Laurens Hoekman. "We speelden heel scherp en hadden volledige controle. Als we zo doorgaan, kunnen we nog heel wat wedstrijden winnen."

Voor Nederland was de overtuigende overwinning op China de derde zege op het WK. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt won eerder verrassend van olympisch kampioen de Verenigde Staten en Europees kampioen Schotland.

Nederland speelt in de nacht van woensdag op donderdag tegen Duitsland de achtste wedstrijd op het WK. De curlingers staan achtste in het klassement en voor de play-offs is een plek bij de eerste zes nodig.