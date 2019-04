Nederland doet in mei met drie teams mee aan de WK estafette. In Yokohama zijn tickets te verdienen voor de WK atletiek van later dit jaar in Doha.

De Atletiekunie stuurt teams voor de 4x100 meter mannen en de 4x400 meter voor mannen en vrouwen naar Japan.

Nederland is op de 4x100 meter voor vrouwen op basis van de wereldranglijst al geplaatst voor de WK in Doha (28 september-6 oktober), waardoor de nummer twee van de EK van vorig jaar op 11 en 12 mei niet meedoet in Yokohama.

De top tien bij de WK estafette kwalificeert zich rechtstreeks voor de WK atletiek in Qatar. In Doha liggen vervolgens voor de top acht tickets klaar voor de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio.

"De WK voor estafetteteams is dit jaar enorm belangrijk", zegt technisch directeur Ad Roskam woensdag op de site van de Atletiekunie. "Naast de kwalificatie voor de WK atletiek en daarmee een extra kans voor plaatsing voor de Olympische Spelen zijn de gelopen tijden belangrijk voor de positie op de wereldranglijst."

De WK estafette is drie keer eerder georganiseerd. In 2014, 2015 en 2017 vond het toernooi plaats op de Bahama's. Dit jaar is de WK in het grote Yokohama International Stadium.