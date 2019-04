De Nederlandse kickbokser Jason 'Psycho' Wilnis strijdt op 17 mei bij het evenement Glory 65 in Utrecht om de wereldtitel in het middengewicht, zo heeft organisator Glory woensdag bekendgemaakt.

De 27-jarige Wilnis staat in de Central Studios in Utrecht tegenover de vier jaar oudere Braziliaan Alex 'Po Atan' Pereira, die de wereldtitel in bezit heeft en zijn kampioensgordel al vier keer met succes verdedigde.

Wilnis, die al eens wereldkampioen in zijn klasse was, trof Pereira twee keer eerder en won beide confrontaties. In 2012 was hij de beste op een technische knock-out en drie jaar later werd hij door de jury unaniem tot winnaar aangewezen.

Van zijn 41 partijen bij Glory won Wilnis er 31, waarvan negen op knock-out. Tegenstander Pereira stapte in 29 van zijn 35 wedstrijden bij de profbond als winnaar uit de ring en deed dat zeventien keer met een knock-out.

De partij tussen Wilnis en Pereira wordt in Utrecht voorafgegaan door de confrontatie in het lichtgewicht tussen Sitthichai 'The Killer Kid' Sitsongpeenong en Marat 'The Armenian Devil' Grigorian. Sitsongpeenong verdedigt zijn kampioensgordel.