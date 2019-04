NBA-vedette Russell Westbrook heeft in de nacht van dinsdag op woensdag historie geschreven met een 'triple-double' waarbij hij tot minimaal twintig punten, assists én rebounds kwam. Hij evenaarde daarmee een unieke prestatie van Wilt Chamberlain uit 1968.

De dertigjarige Westbrook leidde Oklahoma City Thunder met 20 punten, 21 assists en 20 rebounds langs de Los Angeles Lakers: 119-103. Chamberlain is de enige andere speler die een dergelijke prestatie neerzette in de NBA. Hij kwam 51 jaar geleden tot 22 punten, 25 rebounds en 21 assists.

Westbrook is wederom bezig aan een sterk jaar bij Thunder. De point guard liet tegen de Lakers al zijn 31e triple-double van het seizoen aantekenen. Hij ligt op koers om voor het derde seizoen op rij gemiddeld met een triple-double af te sluiten. Dat is een unicum in de NBA

Ruim een jaar geleden werd Westbrook na Oscar Robertson, Magic Johnson en Jason Kidd al de vierde speler in de NBA-geschiedenis die de grens van honderd triple-doubles in zijn loopbaan passeerde.

Westbrook droeg zijn prestatie tegen de Lakers op aan rapper Nipsey Hussle, die zondag werd doodgeschoten voor de deur van zijn kledingwinkel in Los Angeles. "Dit was niet voor mij, maar voor mijn broeder", zei de in Los Angeles opgegroeide basketballer tegen TNT.

Oklahoma City Thunder zeker van play-offs

Oklahoma City Thunder verzekerde zich als achtste en laatste ploeg in de Western Conference van de NBA van deelname aan de play-offs.

Ook de Golden State Warriors, Denver Nuggets, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, LA Clippers en San Antonio Spurs zijn in die divisie zeker van play-offdeelname.

In de Eastern Conference geldt dat voor de Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Boston Celtics en Indiana Pacers. Vijf ploegen strijden daar nog om twee tickets.