Vechter Khabib Nurmagomedov en UFC-baas Dana White geloven niet dat Conor McGregor echt wil stoppen als MMA-vechter. Ze denken dat het plotselinge afscheid van de Ier met geld te maken heeft.

"Ik denk niet dat hij echt gestopt is. Ik vermoed dat McGregor geen deal heeft kunnen sluiten met de UFC", zei Nurmagomedov dinsdag bij een bezoek aan de universiteit van Moskou. "De UFC heeft nu het gevoel dat ze hem kwijt zijn en daardoor geld mislopen."

De dertigjarige McGregor kondigde vorige week dinsdag plotseling het einde van zijn loopbaan aan. Hij gold als een van de beste vechters van de UFC, maar kwam vaak in opspraak voor incidenten binnen en buiten de ring.

McGregor was de eerste UFC-vechter die in twee verschillende gewichtsklasses tegelijk (vedergewicht en lichtgewicht) wereldkampioen was. 'The Notorius' is nog altijd geschorst nadat het na zijn verloren titelgevecht met Nurmagomedov in oktober vorig jaar volledig uit de hand liep in en buiten de ring.

Direct al twijfels over afscheid McGregor

Direct nadat McGregor aankondigde te stoppen, werd dat door verschillende media in twijfel getrokken. De Ier riep al eerder te vertrekken uit de sport en het vermeende afscheid wordt als onderhandelingstactiek gezien voor een mogelijk toekomstig lucratief gevecht.

UFC-baas White noemde het afscheid van McGregor vorige week nog "heel logisch", maar inmiddels behoort de Amerikaan ook tot de sceptici.

"Ik denk dat er bepaalde dingen zijn waar Conor zijn zinnen op heeft gezet en dat hij graag onder vier ogen met mij wil spreken de komende weken", aldus White tegen CBS. "Dan kunnen we vermoedelijk wat dingen uitspreken."

Volgens White heeft McGregor geëist mede-eigenaar van de UFC te worden. "Hij is daar echt op gebrand", aldus de UFC-baas. "Maar Michael Jordan is toch ook geen mede-eigenaar van de NBA?"

"Natuurlijk is Conor erg waardevol voor de UFC. Maar ik denk dat er andere manieren zijn om hem gelukkig te maken", zegt White over McGregor, die in 2016 voor het laatst een UFC-gevecht won.