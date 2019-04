De onterecht van doping beschuldigde Kira Toussaint kan zich na een hectische periode weer volledig op zwemmen richten, maar van de (financiële) nasleep is ze nog niet verlost. De rugslagspecialiste krijgt torenhoge rekeningen binnen die ze niet kan betalen en wacht, naast een geëiste schadevergoeding, nog altijd op excuses van een van de betrokken instanties.

De 24-jarige Toussaint verkeerde maanden in onzekerheid nadat eind vorig jaar bekend werd dat ze in november bij een wereldbeker in Peking positief had getest op het verboden middel tulobuterol. Tot drie weken geleden, toen zwembond FINA erachter kwam dat er sprake was een 'valspositieve' test, veroorzaakt door de toegestane medicatie die de zwemster gebruikt.

De zaak tegen Toussaint werd na die blunder ingetrokken en daardoor kan de Noord-Hollandse weer wedstrijden zwemmen. Het plezier en de vorm zijn er nog steeds, maar na bijna vier maanden van dopingperikelen blijft Toussaint wel achter met hoge rekeningen en verkeert ze in onzekerheid over een schadevergoeding.

"Daar heb ik nog niks over gehoord en ik weet ook serieus niet wat ik ervan moet verwachten", zegt Toussaint in gesprek met NUsport. "Ik hoop in ieder geval niet dat ik zelf de kosten moet dragen. Ik wil dit graag achter me laten, maar dat is lastig als er tienduizenden euro's aan rekeningen binnenkomen die ik niet kan betalen."

"Daarnaast vind ik het apart dat nog niemand de schuld op zich heeft genomen, terwijl ik juist op kosten ben gejaagd. Ik heb alleen gehoord dat de zaak is ingetrokken, maar verder bleef het stil. Ik wil graag een schadevergoeding, maar ik zie misschien nog wel liever dat een van de betrokken instanties publiekelijk excuses maakt en erkent: we zijn stom geweest."

Kira Toussaint is in afwachting van een schadevergoeding. (Foto: ANP)

Mogelijk binnen enkele weken duidelijkheid

Toussaint is in afwachting van het eindoordeel van het dopingpanel van de FINA, die moet beslissen of de zwemster een schadevergoeding verdient. Haar advocaat Michiel van Dijk vindt het lastig om te zeggen hoe lang dat kan duren, maar verwacht binnen nu en enkele weken duidelijkheid.

"Ik ga niet zeggen wat onze claim is, maar we eisen in ieder geval een substantieel geldbedrag", zegt Van Dijk tegen NUsport. "In de voorbereiding van de ingetrokken zaak hebben heel veel kosten gezeten. Niet alleen in juridisch advies en het inschakelen van deskundigen, maar vooral ook in het verder bewijzen van haar onschuld."

"We hebben tot in detail uitgezocht wat Kira in aanloop naar die bewuste wedstrijd heeft gegeten en hebben dingen laten analyseren bij laboratoria. Dat is niet gratis. Bovendien waren de vliegtickets naar Lausanne voor de zaak - die pas twee dagen voor aanvang werd ingetrokken - al geboekt, net als het hotel. Daar zijn ook kosten in gaan zitten."

Kira Toussaint. (Foto: ANP)

KNZB biedt Toussaint lening aan

De KNZB reikte Toussaint onlangs al de hand door een lening aan te bieden, maar ze beseft dat ze daar niet veel mee opschiet. "Het is een mooi gebaar, maar het lost alleen op de korte termijn iets op. Op de langere termijn blijf ik namelijk met een schuld zitten", aldus Toussaint.

Hoewel de houdster van het Nederlands record op de 50 (kortebaan) en 100 meter rugslag (korte- en langebaan) door de dopingperikelen de laatste maanden geen wedstrijden zwom en nog steeds in onzekerheid verkeert, lijden haar prestaties daar niet onder. Ze dook anderhalve week geleden bij haar rentree in Marseille onder de WK-limiet op de 100 meter rugslag en evenaarde in de finale zelfs haar eigen nationale toptijd (59,80) op die afstand.

"Ik had geen flauw idee waar ik stond en wat ik kon verwachten na al die maanden", blikt Toussaint terug op die wedstrijd in Frankrijk. "Het was voor mij dus een flinke opluchting en ook heel emotioneel dat het zo goed ging. Op de Swim Cups deze weken hoop ik nog harder te kunnen zwemmen."

De eerste Swim Cup wordt gehouden in Den Haag en is van donderdag tot en met zondag. De Swim Cup in Eindhoven vindt een week later plaats in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. De toernooien gelden als belangrijkste kwalificatiemoment voor de WK langebaan van komende zomer in Zuid-Korea.