Toon van Helfteren moet na zes jaar vertrekken als bondscoach van de Nederlandse basketballers. De basketbalbond (NBB) en de stichting Nederlands Mannenteam (NMT) hebben besloten niet verder te gaan met de 68-jarige Brabander.

Van Helfteren schreef historie door de basketballers in 2015 naar de eerste EK-deelname in 25 jaar te leiden. Een ticket voor het Europees kampioenschap van twee jaar later werd net misgelopen.

Datzelfde gold voor deelname aan het WK van dit jaar in China. Oranje was in het verleden één keer present op een wereldkampioenschap; in 1986, toen op de veertiende plaats werd geëindigd.

"We zijn zeer dankbaar voor de inzet van Toon van Helfteren in de afgelopen jaren. Hij is onze recordinternational, als coach en als speler", zegt NMT-voorzitter Bert Kragtwijk dinsdag.

"Hij heeft het team weer op de kaart gezet en verdient een standbeeld voor zijn inzet voor de sport. Het zal niet eenvoudig zijn om een waardige opvolger te vinden."

Opvolger moet internationale ervaring hebben

De NBB en het NMT willen dat Nederland structureel gaat meedoen aan eindtoernooien en zetten daarom in op een coach die internationale ervaring en nieuwe inzichten heeft.

"Daarnaast dient op termijn de aanstormende groep talenten opgeleid te worden richting de Europese top. Uiteindelijk dient dit te resulteren in het hogere doel: deelname aan de Olympische Spelen in 2028", staat in het persbericht.

De opvolger van Van Helfteren moet voor de zomer gepresenteerd worden en krijgt plaatsing voor het EK van 2021 als eerste opdracht.