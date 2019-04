De Nederlandse curlers hebben maandag hun tweede en derde nederlaag geleden op het WK in Canada. De ploeg van skip Jaap van Dorp ging ten onder tegen Zwitserland (7-6) en was eerder op de avond ook niet opgewassen tegen Japan (9-7).

In het duel met Zwitserland kwam Oranje met 5-2 en 7-3 achter en die schade bleek niet meer te repareren, al kwam de formatie van bondscoach Shari Leibbrandt nog wel terug.

Tegen Japan stond het na de tweede helft 7-7 in Lethbridge, waardoor een verlenging nodig was voor de beslissing. Japan mocht in het extra end de laatste en beslissende steen gooien en stelde zo de zege veilig.

Eerder was regerend wereldkampioen Zweden te sterk voor de Nederlandse ploeg, die wel knap won van olympisch kampioen de Verenigde Staten en Europees kampioen Schotland.

Na vijf wedstrijden is een plek bij de beste zes, die vereist is om play-offs voor de halve finales te halen, nog volop mogelijk voor Oranje. Er zijn nog zeven wedstrijden te gaan in de groep. Dinsdagavond is het nog puntloze Noorwegen de tegenstander.

Nederland doet voor de derde achtereenvolgende keer mee aan het WK. In 2017 was de elfde positie het eindresultaat en vorig jaar werden de curlers tiende. De doelstelling is nu om bij de eerste acht te eindigen.