De Nederlandse curlers zijn er maandagavond niet in geslaagd de vierde wedstrijd op het WK te winnen. Japan was na verlenging met 9-7 te sterk in Canada.

Na de tweede helft stond het 7-7 in Lethbridge, waardoor een verlenging nodig was voor de beslissing. Japan mocht in het extra end de laatste en beslissende steen gooien en stelde zo de zege veilig.

Door het nipte verlies staat Nederland na vier wedstrijden op twee overwinningen en twee nederlagen. De ploeg van skip Jaap van Dorp was eerder verrassend te sterk voor olympisch kampioen de Verenigde Staten en Europees kampioen Schotland. Er werd naast Japan verloren van regerend wereldkampioen Zweden.

Japan is na vier wedstrijden nog altijd ongeslagen. Nederland neemt het later op maandagavond (vanaf 22.00 uur) op tegen Zwitserland, dat ook nog geen wedstrijd heeft verloren.

Nederland doet voor de derde achtereenvolgende keer mee aan het WK. In 2017 was de elfde positie het eindresultaat en vorig jaar werden de curlers tiende. De doelstelling is nu om bij de eerste acht te eindigen.