Na bijna vier maanden zonder wedstrijd komt Ranomi Kromowidjojo donderdag tot haar vreugde eindelijk weer in actie. De 28-jarige Groningse hoopt zich de komende weken bij de Swim Cups in Den Haag en Eindhoven te plaatsen voor de WK langebaan van komende zomer en probeert in de tussentijd, minder dan anderhalf jaar voor de Olympische Spelen, naar haar absolute topvorm toe te werken.

Kromowidjojo klinkt zelf ook even verbaasd als ze er tijdens een persmoment in Eindhoven aan wordt herinnerd dat ze voor haar eerste wedstrijd van het jaar staat. De drievoudig olympisch kampioene nam na de WK kortebaan van december in China drie weken vakantie en was in de eerste maanden van het jaar volop aan het trainen.

"Dat ik mijn eerste wedstrijd van het jaar ga zwemmen, klinkt eigenlijk best raar", bekent Kromowidjojo. "Die planning was bewust, maar ik merk wel dat ik sta te springen om weer in actie te komen. Ik voel me explosiever worden en krijg meer energie. Ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten na zo'n trainingsblok, maar ik voel me goed."

Hoewel Kromowidjojo nog niet weet waar ze precies staat, wordt ze in haar vertrouwen gesterkt door het uitstekende slot van 2018. Op de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou veroverde Kromowidjojo liefst acht medailles, waarvan drie gouden plakken op individuele afstanden (50 en 100 meter vrije slag en 50 vlinder).

Bij de Swim Cups in Den Haag (4-7 april) en Eindhoven (12-14 april) gaat het alweer over de WK van komende zomer in Zuid-Korea (12-28 juli), want die toernooien op eigen bodem gelden als de belangrijkste kwalificatiemomenten voor het mondiale toernooi. Het zwemmen van de benodigde limieten is normaal gesproken geen probleem voor Kromowidjojo en zo kijkt ze er zelf ook naar.

"Ik weet eerlijk gezegd niet eens precies wat de limieten zijn", lacht de topzwemster, die zich wil kwalificeren op de 50 en 100 meter vrij, de 50 vlinder en 50 rugslag. "Ik doe gewoon mijn best; als ik aantik hoor ik wel of het goed genoeg was. Ik weet dat ik geen persoonlijk record hoef te zwemmen om de limiet te halen, dus ik verwacht dat het moet lukken."

Kromowidjojo pakte op de WK kortebaan acht medailles. (Foto: ANP)

Kromowidjojo positief over nieuw commercieel toernooi

De Swim Cups zijn voor Kromowidjojo het startschot voor een druk jaar. Na wedstrijden in de nieuwe Champions Swim Series van de FINA en de WK in juli doet de wereldrecordhouder op de 50 vrij (kortebaan) in het najaar mee aan de International Swimming League (ISL), een nieuw commercieel evenement waar ook onder anderen Femke Heemskerk en Kira Toussaint voor zijn gevraagd.

Het lucratieve toernooi staat nog volledig in de kinderschoenen, maar het komt er op neer dat wereldtoppers in teams tegen elkaar gaan strijden. Zo zit Kromowidjojo in de ploeg van de Hongaarse captain Katinka Hosszú (drievoudig olympisch kampioen en ambassadeur van het toernooi) en zwemt Heemskerk samen met onder anderen Sarah Sjöström in een team.

Kromowidjojo is blij met het initiatief. "Er is nog niet veel over bekend, maar het lijkt me superleuk. Vooral het showelement vind ik wel mooi. Ik ben door Katinka zelf gevraagd om in haar team te komen. Dat gebeurt dan door gesprekjes aan de badrand en via Instagram. Het is wat informeler dan de wedstrijden van de FINA, waar je een officiële uitnodiging voor krijgt."

Haar deelname aan de ISL-wedstrijden betekent wel dat andere toernooien moeten sneuvelen. Deelname aan de EK kortebaan (december) is onwaarschijnlijk en ook bij de wereldbekerwedstrijden in het najaar zal ze vaker af- dan aanwezig zijn. "De cluster in Azië is net na de WK en sla ik sowieso over, want dan wil ik op vakantie", vertelt Kromowidjojo. "Het is nog niet definitief dat ik niet meedoe aan de EK kortebaan, maar die kans is wel aanwezig."

Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo. (Foto: ANP)

'Ik probeer mezelf mentaal uit te dagen'

Er staat in 2019 een mooi programma op de rol voor Kromowidjojo, maar haar focus ligt vanzelfsprekend vooral bij de Spelen die al over ruim vijftien maanden beginnen. De viervoudig olympisch medaillewinnares merkt dat de olympische kriebels langzaam maar zeker beginnen te komen.

"Je hoort er steeds meer mensen over praten en de tijd gaat ook wel supersnel", aldus Kromowidjojo. "In de tussentijd ben ik tijdens de training constant op zoek naar kleine dingen om nog beter te worden."

"Op de 100 meter vrij kan ik bijvoorbeeld per slag nog meer lengte maken en ook op mijn keerpunt zit nog winst. Zo kijken we overal waar nog verbetering zit. Daarnaast ben ik zaken bewuster aan het visualiseren en probeer ik mezelf mentaal uit te dagen."

Kromowidjojo komt donderdag direct in actie bij de Swim Cup in Den Haag, want dan staan onder meer de series van de 50 meter vlinder op het programma. De finales in de Hofstad worden in de ochtend gezwommen ter voorbereiding op de Spelen in Tokio, waar de strijd om de medailles ook in de ochtenduren wordt beslecht.