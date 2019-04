De Britse bokser Kash Ali, die zaterdag tijdens een gevecht zijn tegenstander David Price beet, is zijn bokslicentie voorlopig kwijtgeraakt.

De 27-jarige Ali zal binnenkort moeten verschijnen voor een commissie van de British Boxing Board of Control (BBBofC). De datum voor zijn hoorzitting bij de regelgevende bond is nog niet bekend.

Mogelijke straffen voor de zwaargewicht zijn een boete of een schorsing. "Dat hangt ervan af wat Ali te zeggen heeft", zegt een woordvoerder van de BBBofC maandag tegen de BBC.

Ali werd zaterdag in de vijfde ronde van zijn gevecht met de acht jaar oudere Price gediskwalificeerd, omdat hij zijn tanden in de buik van zijn landgenoot zette. De afdruk was duidelijk zichtbaar op de torso van Price.

Ali bekogeld met drank

Het publiek in Liverpool was duidelijk niet gediend van de actie van Ali, want de bokser uit Birmingham werd bekogeld met drank toen hij de M&S Bank Arena verliet.

Volgens Price werd hij tijdens het gevecht meer dan eens gebeten door Ali. "Hij beet me aan het begin van het gevecht al een paar keer, ik dacht dat hij zijn verstand compleet verloren was. Ik wil nooit meer in de ring staan met een beest als hij."

Ali had zijn vorige vijftien gevechten allemaal gewonnen. Price staat na zaterdag op 24 zeges op zes nederlagen.

Het bekendste bijtincident in het boksen stamt uit 1997, toen Mike Tyson tijdens een wereldtitelgevecht in Las Vegas een hap uit het oor van Evander Holyfield nam. Tyson raakte zijn licentie voor een jaar kwijt en kreeg een miljoenenboete.

De tandafdruk was duidelijk zichtbaar in de torso van David Price. (Foto: Pro Shots)