Xander Bogaerts mag zich dankzij het verlengen van zijn contract bij Boston Red Sox de bestbetaalde Nederlandse sporter noemen. De honkballer gaat de komende zeven jaar in totaal 117 miljoen euro verdienen.

De op Aruba geboren Bogaerts is met zijn jaarsalaris van 16,7 miljoen euro Kenley Jansen voorbij op de lijst van Nederlandse sporters die het bestbetaald worden. De pitcher verdient bij Los Angeles Dodgers zo'n 15 miljoen euro per jaar.

Met Andrelton Simmons (11,5 miljoen euro) van Los Angeles Angels is ook de nummer drie op de lijst een speler uit de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie Major League Baseball (MLB).

De 26-jarige Bogaerts debuteerde in 2013 in de MLB en speelde louter voor de Red Sox. Twee jaar voor zijn debuut werd hij met Nederland wereldkampioen.

Xander Bogaerts met zijn team genoot Julio Daniel Martinez. (Foto: Pro Shots)

Optie voor achtste jaar in contract Bogaerts

Het contract van Bogaerts zou na dit seizoen aflopen in Boston. Er was de Red Sox veel aan gelegen Bogaerts te behouden, omdat hij een belangrijke kracht is in het team van manager Alex Cora.

Bogaerts won met zijn club twee keer twee keer de World Series (2013 en 2018) en werd in 2016 verkozen in het All Star-team van de MLB. Bovendien kreeg hij in 2015 en in 2016 de Silver Slugger Award, de prijs voor de beste aanvallende korte stop.

In het nieuwe contract van Bogaerts staat een optie voor een achtste jaar, die automatisch wordt gelicht als hij in 2025 minimaal 535 keer aan slag komt. Vorig jaar kwam hij 580 keer aan slag.

Overigens is de verbintenis van Bogaerts wereldwijd bij lange na niet het meest lucratieve contract. Mike Trout verlengde vorige maand zijn contract bij Los Angeles Angels met twaalf jaar en gaat in die periode 375 miljoen euro verdienen.