Marc Márquez heeft zondag op overtuigende wijze de MotoGP-race in Argentinië gewonnen. In de Moto2 pakte Bo Bendsneyder met een veertiende plek zijn eerste WK-punten van het jaar.

Honda-coureur Márquez startte in Termas de Río Hondo vanaf pole position en reed de hele race aan de leiding. De Spanjaard hield de Italianen Valentino Rossi (tweede) en Andrea Dovizioso achter zich.

Rossi reed lange tijd op de derde plek, maar wist kort voor het einde Dovisiozo nog in het halen. De veertigjarige Italiaan stond voor de 197e keer in zijn carrière op het podium.

Maverick Viñales en Franco Morbidelli crashten in de laatste ronde en liepen daardoor kostbare WK-punten mis. Cal Crutchlow, die in Qatar samen met winnaar Dovizioso en Márquez op het podium stond, eindigde in Argentinië slechts als dertiende.

De 26-jarige Márquez kent met zijn tweede plek in Qatar en zijn zege in Argentinië een uitstekende seizoensstart. Hij is dit jaar op jacht naar zijn zesde wereldtitel.

Het was de derde zege voor Márquez in Argentinië, die daarmee recordhouder is in de MotoGP. Eerder won hij in 2014 en 2016 in het Zuid-Amerikaanse land.

Bendsneyder sprokkelt WK-punten

In de Moto2 pakte Bo Bendsneyder met zijn veertiende plek twee WK-punten. Het zijn de eerste punten dit seizoen voor de Rotterdammer, die zondag op 23 seconden van winnaar Lorenzo Baldassarri eindigde.

De Italiaan boekte daarmee in de tweede race zijn tweede zege van het seizoen. Bendsneyder kwam vorig jaar niet verder dan twee WK-punten.