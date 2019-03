Nyck de Vries is zondag tijdens de tweede race van het openingsweekend in de Formule 2 in Bahrein als zevende geëindigd. De Fries werd zaterdag al zesde.

De coureur van ART Grand Prix mocht in de sprintrace vanaf plek drie vertrekken, maar lag aan het eind van de openingsronde zesde.

De Vries zakte na zijn pitstop terug naar plek zeven, maar kreeg in de slotfase nog zicht op een betere uitslag. Hij wist de van poleposition gestarte Mick Schumacher bijna te achterhalen, maar kon de Duitser niet verschalken.

De overwinning in de tweede race van het weekend was voor de Italiaan Luca Ghiotti. De Braziliaan Sergio Sette Camara en de Canadees Nicholas Latifi mochten mee het podium op. Latifi had zaterdag de openingsrace gewonnen. Hij wist toen Ghiotto en Sette Camara juist voor te blijven.

De volgende race in de Formule 2 is op 27 april, als er in Azerbeidzjan wordt gereden. Dat is tegelijk met het Formule 1-weekend.