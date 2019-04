De Britse bokser Kash Ali staat een flinke schorsing te wachten. De 27-jarige zwaargewicht beet zaterdag tijdens een gevecht zijn opponent David Price.

De 35-jarige Price deelde tijdens de vijfde ronde van het gevecht in Liverpool een dreun uit aan Ali. Die duwde Price vervolgens tegen het canvas en zette zijn tanden in de buik van Price. De afdruk was daarna duidelijk zichtbaar.

Ali werd door de arbiter direct gediskwalificeerd. Price, die al op punten voorstond, kreeg daardoor automatisch de overwinning. Ali werd door de woedende fans met drinken bekogeld bij het verlaten van de arena.

'Hij was de weg volkomen kwijt'

De voor eigen publiek vechtende Price snapte niets van de actie van Ali. "Ik wil de ring nooit meer delen met een beest als hij. Hij beet me al eerder tijdens het gevecht. Volgens mij was hij de weg volkomen kwijt."

Price en Ali waren in het verleden sparringpartners van elkaar. Ali vroeg na de partij om een rematch, maar dat verzoek legde Price direct naast zich neer.

Het is niet bepaald het eerste bijtincident in de boksring. Het bekendste voorbeeld stamt uit 1997, toen Mike Tyson tijdens een wereldtitelgevecht in Las Vegas een hap uit het oor van Evander Holyfield nam. Tyson raakte zijn licentie voor een jaar kwijt en kreeg een miljoenenboete.

De tandafdruk was duidelijk zichtbaar. (Foto: Pro Shots)