De Nederlandse curlingmannen hebben bij de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap in Canada voor een daverende verrassing gezorgd door van olympisch kampioen Verenigde Staten te winnen.

De mannen van bondscoach Shari Leibbrandt waren met 6-5 te sterk voor de Amerikanen, die vorig jaar in Pyeongchang de olympische titel binnenhaalden. Nederland was toen niet in Zuid-Korea aanwezig.

Skip Jaap van Dorp, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens namen vroeg in de wedstrijd een 2-0 voorsprong na een steal (break) op de tweede beurt van de Amerikanen. Halverwege het duel leidde Nederland met 3-2.

Na de rust leek de olympische kampioen onder leiding van John Shuster orde op zaken te stellen en pakten de Amerikanen in het voorlaatste end een 4-5-voorsprong. Wouter Gösgens besliste in het tiende en laatste end alsnog het duel door twee punten te maken: 6-5.

De Nederlandse curlingmannen doen pas voor de vierde keer in de geschiedenis mee aan het WK. De Verenigde Staten zijn er sinds 1961 onafgebroken bij en pakten vier keer de wereldtitel.

'We hebben het tactisch gespeeld'

"We hielden de controle over de wedstrijd", reageerde aanvoerder Jaap van Dorp. "We hebben het tactisch gespeeld zoals we wilden. De laatste steen was lastig, maar we hadden er alle vertrouwen in. Wouter gooide het fantastisch uit."

De Nederlandse mannen vervolgen het wereldkampioenschap zondag tegen respectievelijk regerend wereldkampioen Zweden en later op de dag tegen regerend Europees kampioen Schotland.