Judoka Frank de Wit heeft zaterdag bij de Grand Prix in de Georgische hoofdstad Tbilisi goud veroverd in de categorie tot 81 kilogram. Sanne Vermeer won de finale in de gewichtsklasse tot 63 kilo.

De 23-jarige De Wit rekende op zijn weg naar de finale achtereenvolgens af met de Kazach Kazhymukan Oteuliyev, de Duitser Hannes Conrad, Yunus Bekmurzaev uit Wit-Rusland en de Fransman Alpha Oumar Djalo.

In de eindstrijd was de Nederlander vervolgens in de golden score op straffen te sterk voor de Duitser Timo Cavelius. Voor De Wit is het zijn eerste toernooizege van het jaar nadat hij in maart als vijfde eindigde bij de Grand Slam in het Russische Yekaterinburg.

De 21-jarige Vermeer pakte in Georgië het goud in de categorie tot 63 kilogram door haar landgenote Geke van den Berg in de finale op ippon te verslaan. Hilde Jager werd al in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld in die gewichtsklasse.

De Nederlandse judoploeg staat nu op vier medailles in Tbilisi. Sanne Verhagen veroverde vrijdag brons in de categorie tot 57 kilogram.