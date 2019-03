Nyck de Vries is zaterdag in de eerste race van het Formule 2-seizoen buiten het podium geëindigd. De Nederlander van ART Grand Prix eindigde als zesde bij de hoofdrace in Bahrein, die werd gewonnen door de Canadees Nicholas Latifi.

De 24-jarige De Vries begon vanaf de derde positie en reed halverwege zelfs even aan de leiding in Bahrein, maar hij zakte in de slotfase op oudere banden terug in de rangschikking en finishte teleurstellend als zesde.

Latifi reed onbedreigd naar de zege op het Bahrain International Circuit, voor de Italiaan Luca Ghiotto (tweede) en de Braziliaan Sergio Sette Camara (derde). Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 Michael Schumacher, eindigde als achtste.

De eerste Formule 2-race van het seizoen stond ook in het teken van Tatiana Calderón. De Colombiaanse is de eerste vrouw ooit die uitkomt op het tweede niveau van de autosport en kwam bij haar debuut als dertiende over de streep.

Ook Formule 1 neergestreken in Bahrein

De Vries eindigde het vorige Formule 2-seizoen op de vierde plaats in de WK-stand, maar mede dankzij het vertrek van Alexander Albon, George Russell en Lando Norris naar de Formule 1 liggen er dit keer meer kansen voor de Fries, die bezig is aan zijn derde jaar op het tweede niveau.

Zondag staat nog de sprintrace op het programma in Bahrein, waar vijftien punten te verdienen zijn voor de WK-stand. Schumacher, die komende week namens Ferrari en Alfa Romeo zal testen in de Formule 1, mag dankzij zijn achtste plek in de hoofdrace van poleposition starten. Het Formule 2-seizoen wordt daarna op 28 april vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Dit weekend staat ook in de Formule 1 de Grand Prix van Bahrein op het programma. Zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie afgewerkt, waarna zondag de race om 16.10 uur begint.