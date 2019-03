Het nieuws over de ingetrokken dopingzaak tegen Kira Toussaint zorgde niet alleen bij de hoofdpersoon zelf, maar ook bij maatje Femke Heemskerk voor een vreugde-uitbarsting. De Roelofarendsveense zag de onschuldige zwemster de laatste maanden door een helse periode gaan en is dolblij dat Toussaint zich - na haar 'valspositieve' dopingtest - weer volledig op zwemmen kan richten.

De 31-jarige Heemskerk heeft in haar loopbaan veel toernooien meegemaakt, maar de WK kortebaan van december 2018 zal ze niet snel vergeten. De vorm en het goede gevoel waren aanwezig in het Chinese Hangzhou, maar het sportieve aspect werd bijzaak toen kamergenoot Toussaint enkele dagen voor het toernooi aangeslagen vertelde dat ze in november positief had getest op het verboden middel tulobuterol.

Niet veel later zat een ontredderde Toussaint noodgedwongen in het vliegtuig terug naar Nederland en moest Heemskerk zich zonder kamergenoot én met een geheim op zak - alleen zij en de coaches werden ingelicht over de dopingtest van Toussaint - voorbereiden op misschien wel het belangrijkste toernooi van het jaar.

"Het was echt bizar", blikt Heemskerk bij een persmoment voor de Swim Cups terug op dat moment in Hangzhou. "Kira was midden in de nacht opeens weg uit de kamer en toen ze terugkwam, keek ze me aan alsof er iemand was overleden. Dat was gelukkig niet zo, maar het werkelijke nieuws was niet veel beter. Je denkt echt van: hoe dan? Want je weet op dat moment gewoon dat ze geen doping heeft gebruikt, maar ze was eigenlijk al de lul."

"Ik vond het ook heel heftig dat ze gelijk naar huis moest", vervolgt Heemskerk, die ondanks de perikelen in totaal acht WK-medailles veroverde in Hangzhou. "Ik was de enige zwemster die het wist en kon het ook niet delen met anderen. Ik leefde heel erg met haar mee. We zijn gewoon allemaal 'schoon' en dan wil je niet dat je naam gelinkt wordt aan doping."

Busch, Heemskerk, Toussaint en Kromowidjojo op de EK in 2018. (Foto: ANP)

Dopingzaak ingetrokken door blunder FINA

Na drie voor Toussaint bizarre maanden viel twee weken geleden een last van haar schouders. Haar dopingtest bleek 'valspositief', veroorzaakt door toegestane medicatie die de rugslagspecialiste gebruikt. Zwembond FINA trok de zaak na deze pijnlijke blunder vanzelfsprekend in, waarna Toussaint direct contact met Heemskerk zocht om het bevrijdende nieuws te delen.

"Kira stuurde me een bericht: 'Fem, bel me als je dit leest.' Nadat ik het goede nieuws hoorde, heb ik zo hard geschreeuwd in de auto. Ik had tien minuten lang kippenvel; ik wist niet eens dat dat kon. O man, ik was zó opgelucht. Dit is het allerbeste dat ze nog uit deze situatie kon halen. Het had ook heel anders af kunnen lopen."

Wat een onterechte dopingverdenking met je doet, bleek maandag wel in het programma Peptalk op Ziggo Sport, waarin de aanwezige Toussaint een videoboodschap van Heemskerk te zien kreeg. De Amstelveense was zichtbaar ontroerd door de woorden van haar zwemmaatje, die het op haar beurt lastig vond om Toussaint de laatste maanden in onzekerheid te zien.

"Het is heel moeilijk om te zien als je maatje ergens helemaal aan onderdoor gaat", aldus Heemskerk. "Heel veel mensen vinden het rotnieuws en voelen even met je mee, maar gaan daarna verder met hun leven. Zij bleef ondertussen in die vervelende fase zitten. Daarom kan ik me voorstellen dat ze zich lange tijd eenzaam heeft gevoeld."

Femke Heemskerk. (Foto: Getty Images)

Heemskerk jaagt op internationale top

Toussaint, die begin dit jaar weer begon te trainen, liet vorige week zien ondanks die moeilijke periode nog steeds in topvorm te verkeren. De 24-jarige Noord-Hollandse zwom bij haar rentree in Marseille op de 100 meter rugslag direct de limiet voor de WK langebaan van komende zomer in Zuid-Korea.

Ook Heemskerk liet zich van haar goede kant zien bij de Golden Tour-wedstrijden in de Franse stad. De tweevoudig olympisch medaillewinnares zwom de WK-limieten op de 50 en 100 vrij en voelt dat ze in aanloop naar de Swim Cups in Den Haag en Eindhoven van komende maand in goede vorm steekt.

"Mijn instapniveau is hoger dan waar ik vorig jaar eindigde", aldus Heemskerk. "Eigenlijk wil ik nu vooral de lijn die ik in juni 2018 heb neergezet doortrekken. De EK kortebaan in Glasgow ging supergoed en de WK in China ook. Nu is het een kwestie van doorpakken en aansluiting vinden met de wereldtop. Ik voel me goed en sterk en ben er klaar voor."

De Swim Cup in Den Haag staat van 4 tot en met 7 april op het programma en de Swim Cup in Eindhoven wordt een week later gehouden. Heemskerk zal voor eigen publiek in actie komen op de 50, de 100 en de 200 meter vrije slag.