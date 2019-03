Raymond van Barneveld heeft vrijdagmiddag bevestigd dat hij niet per direct stopt als darter. De 51-jarige Hagenaar is teruggekomen van de uitspraken die hij donderdag in Ahoy deed na zijn pijnlijke nederlaag tegen Michael van Gerwen.

"Ik wil mijn carrière beëindigen in Alexandra Palace bij het WK", zegt Van Barneveld in een verklaring op de site van dartsbond PDC. "Ik hoop dat mensen begrijpen dat ik en mijn familie een moeilijke tijd doormaken en dat ik tijd nodig heb om mijn gedachten op orde te krijgen."

"Ik zal hiervoor een paar dagen vrij nemen. Daarna zal ik de komende weken op de vloertoernooien buiten de spotlights proberen zo goed mogelijk te presteren."

Van Barneveld maakte eind vorig jaar bekend dat hij na het WK van eind dit jaar een punt achter zijn succesvolle loopbaan zal zetten. Sindsdien worstelt de vijfvoudig wereldkampioen met zijn vorm en kwam naar buiten dat hij gaat scheiden van zijn vrouw.

Na twee dramatische avonden in Ahoy - 'Barney' verloor woensdag met 7-1 van Daryl Gurney en donderdag met dezelfde cijfers van Van Gerwen - was Van Barneveld zo kapot, dat hij op een persconferentie aankondigde per direct te stoppen.

"Dit is het einde", zei hij. "Dit is een afscheid van verdriet. Twee keer 7-1 op mijn kloten gekregen. Ik ben vernederd in mijn eigen land. Ik heb er genoeg van. Ik heb geen zin meer. Ik ben kapot, heb er geen fut meer voor. Ik wil geen pijn meer lijden."

Manager zwakte woorden 'Barney' direct af

Jaco van Bodegom, de manager van Van Barneveld, zwakte die woorden amper twee uur later al af in gesprek met NUsport. Hij zei dat de Hagenaar gehandeld had uit emotie. "Raymond voelde zich vernederd. Hij is een trotse man met een groot ego."

Van Barneveld bevestigt de woorden van zijn manager vrijdag in zijn verklaring. "De afgelopen maanden is mijn leven een achtbaan van emoties geweest", stelt hij. "Er zijn heel veel problemen geweest in mijn privéleven en ik heb geprobeerd om die niet mee te nemen naar wedstrijden. Ik wilde iedereen dit jaar de echte 'Barney' laten zien, maar dat is maar heel zelden gelukt."

"Mijn privéproblemen zijn te veel voor me geworden en donderdag kwam al die emotie eruit. Ik kon daar op dat moment niet goed mee omgaan. Ik schaamde me op het podium en had het gevoel dat ik iedereen teleurgesteld had. Het was heel moeilijk om met die pijn om te gaan."

"Op dat moment wilde ik die pijn gewoon nooit meer voelen, maar ik realiseer me nu dat ik niet dit soort uitspraken zou moeten doen als ik zulke rauwe emoties voel."

Van Barneveld komt volgende week zaterdag voor het eerst weer in actie, bij de Players Championship in Barnsley.