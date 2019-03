Bokser Kubrat Pulev moet zich op 14 mei in Californië verantwoorden voor het feit dat hij afgelopen zaterdag na zijn zege op Bogdan Dinu een televisieverslaggeefster aan het einde van een interview opeens op haar mond kuste.

"We nemen dit incident zeer serieus", zegt woordvoerder Veronica Harms van de California State Athletic Commission (CSAC) vrijdag. De CSAC gaat over de regelgeving van al het boksen in de Amerikaanse staat.

"Voordat hij weer een licentie kan krijgen om in Californië te mogen vechten, zal Kubrat Pulev moeten verschijnen voor de commissie en aantonen dat hij wil voldoen aan onze principes van respect."

De 37-jarige Bulgaar pakte zaterdag tijdens een televisie-interview het gezicht van journaliste Jennifer Ravalo vast, om haar vervolgens een kus op de mond te geven.

Het zwaargewicht had even daarvoor op knock-out gewonnen van de Roemeen Dinu bij een gevecht in Costa Mesa, Californië.

Ravalo kondigt juridische stappen aan

Ravalo, die werkt voor Vegas Sports Daily, zei donderdag op een persconferentie dat Pulev haar later op de avond ook nog met beide handen in haar kont heeft geknepen. Ze noemde de kus "vreemd" en "gênant" en kondigde aan juridische stappen te ondernemen tegen de Bulgaar.

"Ik vind het heel ongemakkelijk en frustrerend dat Kubrat Pulev me op zo'n onprofessionele manier behandeld heeft", zei de Amerikaanse. "Ik heb hem niet aangemoedigd of toestemming gegeven om mijn gezicht en kont vast te pakken of om me te kussen. Een vrouw kussen zonder toestemming is onacceptabel."

Pulev heeft voorlopig geweigerd om zijn excuses aan te bieden. "Jenny is een vriendin van me en na het interview vond ik het erg leuk om haar een kus te geven. Later die nacht was ze net als andere vrienden aanwezig bij het feest om mijn zege te vieren."

Pulev is een van de bekendste sporters van Bulgarije. 'The Cobra' heeft in 27 professionele gevechten maar één keer verloren.