Bondscoach Marcel Wouda van de Nederlandse zwemploeg is blij dat bij de Swim Cup volgende week in Den Haag al rekening wordt gehouden met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De finales in de Hofstad staan volgende week in de ochtend op het programma, net als over anderhalf jaar in Japan.

"Daar ben ik heel enthousiast over", zei Wouda vrijdag bij een persmoment in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. "Het was een wens van mij die ik al in 2016 op de agenda heb gezet. We móéten gaan oefenen hoe het is om in de ochtend finales te zwemmen. Dit is een mooie kans."

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte in september bekend dat in overleg met de internationale zwembond FINA is besloten om de zwemfinales bij de Spelen in de Japanse ochtenduren af te werken, als het in Nederland nacht is.

Die kans was vanwege het forse tijdsverschil - in Tokio is het negen uur later dan in Nederland - al groot. Enige tijd geleden is al besloten om de trainingen van de zwemmers anders in te delen, zodat de zware prikkels in de ochtend liggen.

Ranomi Kromowidjojo en Marcel Wouda. (Foto: ANP)

'Het moet geen heel circus worden'

Wouda merkt dat de Nederlandse zwemploeg op de goede weg is wat betreft het oefenen op zwemmen in de ochtenduren.

"We zijn hier al 2,5 jaar over aan het nadenken, hebben er veel over gediscussieerd en er zelfs experts bijgehaald. De conclusie was dat we eigenlijk al op de goede weg waren en dat we nu moeten optimaliseren van wat we al aan het doen zijn", vertelde de oud-zwemmer.

"Zo bekijken we per individu wat het beste moment is om op te staan of wat iemand aan eiwitten en koolhydraten moet eten als ontbijt. Het moet geen heel circus worden. Uiteindelijk moeten de zwemmers gewoon het startblok op en zo hard mogelijk zwemmen. Je kunt het heel fancy aankleden allemaal, maar de kracht zit in een goed plan."

Finales in Eindhoven gewoon in de middag

De Swim Cup in Den Haag wordt van 4 tot en met 7 april gehouden. Een week later staat de Swim Cup in Eindhoven op het programma en daar worden de finales 'gewoon' in de middag gezwommen.

"We hebben een dubbel doel", verklaarde Wouda. "Aan de ene kant wil je weten hoe het is om ochtendfinales te zwemmen, aan de andere kant heeft het ook een impact op de verkoopbaarheid en organisatie van het toernooi."

"We werken bovendien toe naar een WK waar de finales gewoon in de middag worden gezwommen. Vandaar dat we deze keuze hebben gemaakt."

De Swim Cups gelden als het belangrijkste kwalificatiemoment voor de WK langebaan. Dat mondiale toernooi staat komende zomer van 12 tot en met 28 juli op het programma in het Zuid-Koreaanse Gwangju, een jaar voor de Spelen in Tokio.