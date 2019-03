De vrachtwagenchauffeur die in november 2017 verantwoordelijk was voor het ongeval waarbij de Nederlandse topbadmintonner Erik Meijs overleed, is door de rechtbank in Düsseldorf veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van 32 maanden.

De 43-jarige Hongaar Attila M. kreeg ook een rijontzegging van vijf jaar.

De 26-jarige Meijs, die aanvoerder van de Duitse club 1. BC Beuel uit Bonn was, stond anderhalf jaar geleden in de buurt van het knooppunt Ratingen-Ost in de file op de A3 toen de vrachtwagen van M. hard op hem inreed.

Brandweermannen moesten de Zuid-Hollander uit zijn zwaar gehavende auto halen, waarna hij met een helikopter naar een ziekenhuis werd vervoerd. Daar overleed hij later op de dag.

In totaal waren twee vrachtwagens en vijf personenauto's bij het ongeluk betrokken. Een 34-jarige man overleed op de dag van het ongeluk en een 65-jarige vrouw een paar dagen later.

Chauffeur biedt excuses aan

De Hongaarse vrachtwagenchauffeur verontschuldigde zich dinsdag in de rechtbank bij de ouders van Meijs. Hij had geen verklaring voor het ongeluk. "Ik kan me niet herinneren wat er gebeurd is. Ik moet heel even niet opgelet hebben of een seconde in slaap zijn gevallen."

Volgens deskundigen reed M. 95 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid van zijn vrachtwagen 80 kilometer per uur was. Hij begon pas 40 meter voor de file met remmen.

"Erik was een geweldige atleet en een behulpzaam en vriendelijk persoon", zei vader Stef Meijs in de rechtbank. "En toen kwam meneer M. in zijn leven. En in het leven van zijn partner (badmintonspeelster Birgit Overzier, red.) Ze wilden trouwen. Haar zoon Tommy zal zijn vader nooit ontmoeten. We hopen dat M. zich zijn hele leven zal blijven herinneren welk leed hij veroorzaakt heeft."

Meijs was in november 2017 de nummer 76 van de wereldranglijst in het badminton. Hij werd in 2016 Nederlands kampioen.