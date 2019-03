Caster Semenya heeft woensdag uitgehaald naar voorzitter Sebastian Coe van de internationale atletiekbond. De veelbesproken atlete, die met de IAAF verwikkeld is in een slepende rechtszaak, hekelt de uitspraken die de Brit onlangs deed in Australische media.

Semenya ligt al bijna een jaar in de clinch met de IAAF, dat in het voorjaar van 2018 besloot dat atletes met een te hoge testosteronspiegel verplicht medicatie moeten slikken.

De Zuid-Afrikaanse is een van de atletes die te veel testosteron aanmaken en zonder het gebruik van medicatie niet meer aan wedstrijden zouden mogen deelnemen.

De 28-jarige Semenya stapte naar het internationaal sporttribunaal CAS om de nieuwe regel aan te vechten. Die zaak diende op maandag 18 februari, maar het CAS zal pas in april uitspraak doen.

Coe benadrukte zondag in een interview met de Australische krant The Daily Telegraph het belang van scheiding tussen mannen en vrouwen.

"Als we mannen en vrouwen samen aan wedstrijden laten deelnemen, dan zal het nooit meer voorkomen dat er een vrouw een wedstrijd wint of een record breekt in de atletiek", doelde Coe op de zaak rond Semenya, die volgens hem vanwege haar hoge testosteronspiegel onevenredig in het voordeel is tegenover andere vrouwen.

IAAF-voorzitter Sebastian Coe. (Foto: ANP)

'Semenya is geen gevaar voor de vrouwensport'

De woorden van Coe schoten in het verkeerde keelgat van Semenya, die bij monde van haar advocaten laat weten hard geraakt te zijn. "De littekens die Semenya heeft opgelopen de laatste jaren zitten diep. De opmerkingen van meneer Coe hebben deze wonden weer opengereten", zo staat er in de verklaring.

"Hij heeft het volledig fout als hij denkt dat Semenya een gevaar is voor de vrouwensport. Ze is geboren als vrouw, opgegroeid als vrouw en heeft haar hele leven wedstrijden gelopen als vrouw. Semenya is een rolmodel en een inspiratiebron."

De nieuwe regel over DSD (Differences of Sexual Development) geldt overigens alleen voor de middellange afstanden en het hordelopen, maar de IAAF heeft altijd ontkend dat de regel puur vanwege Semenya is ingesteld.

De Zuid-Afrikaanse is tweevoudig olympisch kampioen op de 800 meter (2012 en 2016) en pakte op die afstand ook drie wereldtitels.