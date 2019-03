Conor McGregor heeft via een woordvoerder ontkend dat zijn aangekondigde afscheid van de Mixed Martial Arts (MMA) iets te maken heeft met een beschuldiging van vermeend seksueel misbruik in zijn geboorteland Ierland.

The New York Times berichtte dinsdag - minder dan twaalf uur nadat McGregor via Twitter verrassend bekendmaakte zijn loopbaan te beëindigen - dat er een Iers onderzoek loopt naar de dertigjarige vechter uit Dublin.

Een vrouw beschuldigt McGregor ervan dat hij haar in december seksueel misbruikt heeft in het Beacon Hotel, een hotel aan de rand van Dublin. Volgens The New York Times is de MMA-vechter in januari gearresteerd, ondervraagd door de politie en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog en er is nog geen formele aanklacht.

Ierse media berichten al maanden over de zaak, maar vanwege de wetgeving in het land mogen ze de naam van een verdachte niet noemen voordat er een veroordeling is.

"Dit verhaal gaat al lange tijd rond en het is onduidelijk waarom er nu weer over bericht is", zegt Karen Kessler, een woordvoerder van de advocaten van McGregor, in een reactie tegen verschillende media.

"De aanname dat er een verband is tussen de aankondiging van Conor dat hij zijn loopbaan beëindigt en dit gerucht, is absoluut onjuist."

McGregor is omstreden

McGregor verraste de MMA-wereld dinsdag vroeg in de ochtend door via een korte verklaring op Twitter zijn pensioen aan te kondigen. "Ik heb besloten te stoppen in de MMA. Ik wens al mijn oude collega's het beste en voeg me nu bij de gepensioneerde vechters", schreef hij.

'The Notorious' was meervoudig wereldkampioen en geldt als een van de beste MMA-vechters ooit, maar hij is ook een omstreden figuur, binnen en buiten de octagon.

McGregor ging in april vorig jaar door het lint bij een perspresentatie van de UFC door een steekwagen door het raam van een touringcar - met daarin andere MMA-vechters - te gooien en een prullenbak te vernielen. Hij kreeg daarvoor een taakstraf en een verplichte cursus woedebeheersing.

Eerder deze maand werd McGregor in Miami opgepakt wegens wangedrag. Hij gooide een telefoon op de grond van iemand die een foto van hem wilde maken en maakte het toestel vervolgens kapot door erop te trappen.