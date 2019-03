De kans dat Yuri van Gelder nog eens aan de Olympische Spelen deelneemt, is miniem. Volgens bondscoach Bram van Bokhoven heeft de ringenspecialist vooralsnog niet aangetoond dat hij het niveau om aan wereldbekerwedstrijden mee te mogen doen haalt.

Omdat de 35-jarige Van Gelder geen deel uitmaakt van de ploeg waaruit de WK-selectie wordt samengesteld, is deelname aan de wereldbekerwedstrijden de enige route voor de Brabander om in Tokio uit te komen.

"Het afgelopen jaar hebben we afgesproken dat Yuri scores van rond de 14,9 moet laten zien om voor World Cups in aanmerking te komen. Dat is nog niet gebeurd", zegt Van Bokhoven op Papendal, waar gymnastiekbond KNGU een toelichting gaf op de kwalificatieregels voor Tokio 2020.

Van Gelder wil volgens de bondscoach in een aantal challengers in juli en augustus zijn kunsten laten zien. "Hij wil mij dan overtuigen", aldus de bondscoach, die Van Gelder nog weleens spreekt, maar niet zag opdagen bij EK-kwalificatiewedstrijden. "Ik had hem daar eerlijk gezegd wel verwacht. Yuri heeft nog de ambitie. Ik daag hem uit dat om te zetten in daden."

Van Gelder werd bij de Spelen van Rio de Janeiro wegens wangedrag naar huis gestuurd, onder meer omdat hij de gedragsregels had overtreden. Zo was hij de avond nadat hij zich had gekwalificeerd voor de ringenfinale tot diep in de nacht op stap geweest.