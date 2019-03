De aankondiging via Twitter van MMA-vechter Conor McGregor dat hij afscheid neemt van de sport zorgt voor veel scepsis, maar president Dana White van MMA-bond UFC gelooft dat de dertigjarige Ier echt van plan is om te stoppen.

"Conor heeft het geld om met pensioen te gaan en zijn eigen whisky verkoopt heel goed", zegt White tegen ESPN. "Het is heel logisch. Ik zou ook stoppen als ik hem was."

"Hij stopt met vechten, niet met werken. Zijn whisky zal hem wel bezighouden, en ik weet zeker dat hij ook nog met andere dingen bezig is. Het was geweldig om hem te zien vechten, hij heeft geweldige dingen bereikt in de sport. Ik ben heel blij voor hem en ik kijk ernaar uit hoe hij buiten de octagon even succesvol wordt als erin."

McGregor zorgde vroeg op dinsdagochtend (Nederlandse tijd) voor een grote verrassing door met een korte verklaring op Twitter zijn afscheid als MMA-vechter aan te kondigen. "Ik heb besloten te stoppen in de MMA", schreef hij. "Ik wens al mijn oude collega's het beste en voeg me nu bij de gepensioneerde vechters."

Veel MMA-journalisten en -fans noemen het nieuws ongeloofwaardig. De Ier kondigde namelijk in april 2016 al een keer zijn afscheid aan via Twitter, maar vier maanden later keerde hij terug in de octagon voor een gevecht met Nate Diaz.

De tweet uit 2016.

De tweet van dinsdag.

McGregor sprak vlak voor tweet over nieuw gevecht

McGregor hintte een paar uur voor zijn tweet bovendien nog op een mogelijk nieuw UFC-gevecht tijdens een optreden in de Amerikaanse tv-show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"We onderhandelen over een gevecht in juli", zei 'The Notorious'. "We zullen zien wat er gebeurt, er zit ook veel politiek bij. Het is een raar wereldje. Maar zoals ik al eerder gezegd heb: ik ben in vorm en ik ben er klaar voor."

"Ik hoef niet per se meer te vechten, want ik heb genoeg verdiend voor de rest van mijn leven. Maar ik kijk ernaar uit om weer te vechten."

McGregor vocht maar één keer in UFC sinds 2016

McGregor geldt als een van de beste MMA-vechters ooit. De meervoudig wereldkampioen heeft 21 zeges in 25 gevechten achter zijn naam staan. Sinds 2013 vecht hij in de UFC.

De voormalig loodgieter uit Dublin heeft sinds zijn winst op Eddie Alvarez op 13 november 2016 nog maar één MMA-gevecht gedaan. Vorig jaar oktober verloor McGregor van zijn aartsrivaal Khabib Nurmagomedov.

Na dat gevecht liep het volledig uit de hand, waardoor zowel McGregor als Nurmagomedov momenteel een schorsing uitzit tot april.