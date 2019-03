Conor McGregor (30) heeft dinsdag een punt achter zijn loopbaan gezet. De excentrieke MMA-vechter (Mixed Martial Arts) vindt het na een bewogen carrière van ruim tien jaar, waarin hij zowel binnen als buiten de kooi opviel, mooi geweest.

"Ik heb besloten te stoppen in de MMA", schrijft McGregor in een korte verklaring op Twitter. "Ik wens al mijn oude collega's het beste en voeg me nu bij de gepensioneerde vechters."

McGregor stond bekend als een van de beste MMA-vechters ter wereld. De Ier was de eerste kooivechter die in meerdere gewichtsklassen tegelijkertijd een UFC-titel op zak had. Hij was in 2016 een korte periode de wereldkampioen in het vedergewicht én in het lichtgewicht.

Na het veroveren van zijn wereldtitel in het lichtgewicht eind 2016 - McGregor versloeg de Amerikaan Eddie Alvarez - kwam de Ier bijna twee jaar niet in actie. Vanwege zijn inactiviteit verloor hij zijn kampioensgordel, die later werd opgeëist door Khabib Nurmagomedov.

In augustus 2017 maakte McGregor een uitstapje naar het boksen. Hij bleek bij zijn debuut niet opgewassen tegen de Amerikaan Floyd 'Money' Mayweather, die zegevierde na een technische knock-out. Bij dat lucratieve gevecht in Las Vegas stond naar verluidt zo'n 425 miljoen euro op het spel.

McGregor vaak in het nieuws wegens wangedrag

In oktober 2018 maakte McGregor zijn rentree in de MMA toen hij met Nurmagomedov om de wereldtitel in het lichtgewicht streed. Dat door de Rus gewonnen gevecht liep na afloop volledig uit de hand nadat Nurmagomedov over het hek klom om een sparringspartner van McGregor aan te vallen.

McGregor probeerde eveneens over het hek te klimmen en deelde een klap uit aan een lid van het begeleidingsteam van Nurmagomedov. De twee vechters zitten sindsdien een schorsing uit, die nog loopt tot april. Het betekende het laatste gevecht van McGregor.

Het was bepaald niet de eerste keer dat McGregor opviel door zijn gedrag buiten de kooi. 'The Notorious' ging in april vorig jaar door het lint bij een perspresentatie van de UFC door een steekwagen door het raam van een touringcar - met daarin andere MMA-vechters - te gooien en een prullenbak te vernielen.

Eerder deze maand werd McGregor in Miami opgepakt wegens wangedrag. Hij gooide een telefoon op de grond van iemand die een foto van hem wilde maken en maakte het toestel vervolgens kapot door erop te trappen.

McGregor kwam in zijn loopbaan in totaal 25 keer in actie in de MMA. Hij boekte 21 overwinningen en ging vier keer onderuit.

Conor McGregor. (Foto: ANP)