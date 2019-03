Femke Heemskerk heeft zich zondag bij de Golden Tour-wedstrijden in Marseille ook op de 50 meter vrije slag geplaatst voor WK langebaanzwemmen van later dit jaar in Gwangju.

Heemskerk won de 50 vrij in 24,73, de zevende tijd wereldwijd dit jaar en precies de WK-limiet van de Nederlandse zwembond KNZB.

De 31-jarige Roelofarendsveense was zaterdag ook al de beste op de 100 vrij in Marseille en toen voldeed ze eveneens aan de limiet voor de WK langebaan, die van 21 tot en met 28 juli worden gehouden in Zuid-Korea.

Op de 200 meter vrije slag is Heemskerk nog niet zeker van de wereldkampioenschappen. Ze won zondag de finale van haar favoriete afstand in 1.57,54, terwijl de limiet van de KNZB op 1.57,12 staat.

Geen limiet voor Kamminga en Stolk

Arno Kamminga eindigde op de 100 meter schoolslag als tweede in 1.00,74, boven de limiet van 59,79. Tes Schouten won dit nummer bij de vrouwen in 1.07,53, maar ook de achttienjarige zwemster bleef boven de vereiste tijd van 1.07,33.

Kyle Stolk tikte op de 100 vrij als derde aan. Zijn 49,66 lag ruim een seconde boven de WK-limiet (48,51). In de series had Stolk 49,50 geklokt.