Femke Heemskerk, Arno Kamminga en Mathys Goosen hebben zich zaterdag verzekerd van deelname aan de WK langebaanzwemmen van later dit jaar in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Het Nederlandse trio voldeed aan de limiet bij wedstrijden in Marseille.

De 31-jarige Heemskerk kwam in de series van de 100 meter vrije slag tot 53,58 seconden, terwijl de limiet op 54,15 was vastgesteld. In de finale was ze vervolgens de sterkste in 53,72.

"Mensen denken dat het een formaliteit voor me is, maar je moet het wel altijd nog even doen", zei Heemskerk. "In september was mijn laatste wedstrijd op de langebaan en als je dan twee keer onder de WK-limiet zwemt, is dat prima."

Heemskerk zal voor de achtste keer meedoen aan een WK langebaan. De Zuid-Hollandse veroverde met de estafetteploeg twee keer goud, driemaal zilver en driemaal brons, maar ze won nog nooit een individuele medaille.

Arno Kamminga. (Foto: ANP)

Schoolslagspecialist Kamminga duikt ruim onder limiet

Kamminga plaatste zich op de 200 meter schoolslag voor de WK. De 23-jarige Katwijker tikte in de series aan in 2.09,68 en dook daarmee ruim onder de norm (2.10,15). In de finale tikte hij als eerste aan in 2.09,86.

"Het is altijd even spannend, maar twee weken geleden ging het al hard", aldus Kamminga. "Ik wist dus dat het mogelijk was. En dan zwem je twee keer 2.09."

De 22-jarige Goosen ging op de 50 meter vlinderslag eveneens met de overwinning aan de haal. Met een persoonlijk record van 23,42 seconden was hij negen honderdsten van een seconde sneller dan de limiet.

Afgelopen vrijdag plaatste Kira Toussaint zich op de 100 meter rugslag voor de WK zwemmen, die van 12 tot en met 28 juli plaatsvinden in Gwangju. De Noord-Hollandse maakte in Marseille haar rentree na dopingperikelen.