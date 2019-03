De Nederlandse handbalsters hebben zaterdag in Oldenburg een oefenduel met Duitsland nipt verloren. De tweede vriendschappelijke wedstrijd in twee dagen eindigde in 29-28.

Oranje, waar de nieuwe bondscoach Emmanuel Mayonnade voor de tweede keer op de bank zat, keek halverwege tegen een 19-12-achterstand aan. Na rust werd aan een comeback gewerkt, maar dat was net niet genoeg om verlies af te wenden.

Vrijdag leverde het eerste van de twee oefenwedstrijden tegen de aanvoerder van de wereldranglijst wél een zege op. De ontmoeting in Groningen eindigde toen in 29-26 in het voordeel van Oranje, dat veertiende staat op de mondiale ranking.

Nederland moest het in de oefenduels met Duitsland zonder Maura Visser en Nycke Groot doen, die recent een punt achter hun interlandloopbaan zetten. Aanvoerder Danick Snelder is bovendien nog geblesseerd.

De Duitse ploeg staat onder leiding van bondscoach Henk Groener, die tussen 2009 en 2016 aan het roer stond bij Oranje. In die periode leidde hij de ploeg naar zilver op het EK en een vierde plek op de Olympische Spelen.

Emmanuel Mayonnade, de nieuwe bondscoach van de Nederlandse handbalsters. (Foto: ANP)