Epke Zonderland is zaterdag op de rekstok zevende geworden bij de World Cup in Doha, waar de Nederlandse turnploeg toewerkt naar de EK. Bart Deurloo eindigde bij de meerkamp op dezelfde positie.

Wereldkampioen Zonderland kwam in zijn oefening tot een combinatie van de Cassina en de Kovacs, maar kwam bij dat laatste element ten val. Hij kwam tot een score van 12,966.

Vorige week pakte de 32-jarige Fries nog goud bij de wereldbeker in Bakoe. In Doha ging de winst naar Tin Sribic uit Kroatië, de wereldkampioen van 2017 (score: 14,400). Het podium werd gecompleteerd door de Japanner Hidetaka Miyaichi (14,300) en de Cubaan Randy Leru (14,000).

Zonderland voert de Nederlandse turnploeg aan voor de EK, die op 10 april beginnen in het Poolse Szczecin. Hij komt uit op zowel brug als rekstok. Aan de rekstok werd hij in 2011 en 2014 Europees kampioen. Vorig jaar was er in Glasgow zilver.

Landgenoot Deurloo, die ontbreekt in de EK-selectie omdat hij een voor andere voorbereiding richting de WK in oktober kiest, kwam in Doha op de meerkamp tot een score van 80,532. Het goud was voor de Rus Nikita Nagornyy, die 85,065 noteerde.