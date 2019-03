LeBron James mist voor het eerst in veertien jaar de play-offs in de NBA. De vedette is met zijn ploeg Los Angeles Lakers kansloos voor de strijd om de titel na de 106-111-nederlaag tegen Brooklyn Nets.

Het is voor de Lakers al het zesde jaar op rij dat de play-offs niet worden gehaald. De zestienvoudig kampioen vestigde daarmee een negatief clubrecord, want nooit eerder werd er zo lang niet om de NBA-titel gestreden.

De nederlaag van vrijdag was al de 41e van het seizoen en de twaalfde in de afgelopen veertien duels. Ondanks de komst van James staat de ploeg er met nog tien duels te gaan zelfs slechter voor dan vorig jaar.

James had in de slotfase de kans om de Lakers op gelijke hoogte te brengen. Hij had de bal in handen met nog 22 seconden te gaan, maar gleed uit. De kans om gelijk te maken - en dus extra tijd te forceren - was daarmee verkeken.

James verloor met de Lakers liefst twaalf van de afgelopen veertien duels. (Foto: Pro Shots)

James acht jaar op rij in finale

De 34-jarige James, die de laatste acht jaar op rij steevast in de finale van de NBA stond, sprak na afloop van een zwaar seizoen. "Dit is niet waar ik voor gekomen ben", verzuchtte hij. "Maar het is nooit een garantie dat je de play-offs haalt. Het is een kwestie van hard werken."

De kans is groot dat de ploeg er volgend seizoen totaal anders uitziet. Het contract van zeven van de veertien spelers loopt af. Het lijkt aannemelijk dat veel andere spelers in de laatste tien wedstrijden de kans krijgen.

Ook James verwacht minder te spelen. "Ik ga met de coaches en mijn trainer praten, maar ik houd van dit spelletje. Ik baal ervan dat ik vijf maanden niet in actie kan komen, dus hopelijk kan ik nog zo veel mogelijk spelen."