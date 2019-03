Raymond van Barneveld heeft zijn eerste zege van dit Premier League-seizoen geen goed vervolg kunnen geven. De Hagenaar werd vrijdag in Leverkusen al in de eerste ronde van de European Darts Open uitgeschakeld.

De 51-jarige Van Barneveld moest zijn meerdere erkennen in de Engelsman Steve Beaton: 4-6. Hij stond weliswaar met 4-3 voor, maar verloor de volgende drie legs.

Donderdag boekte de vijfvoudig wereldkampioen nog zijn eerste overwinning van dit jaar in de Premier League. Hij versloeg in Berlijn de Duitser Max Hopp.

De European Darts Open is het eerste toernooi uit de European Tour. Titelverdediger Michael van Gerwen doet ook mee in Leverkusen. De wereldkampioen had in de eerste ronde een bye en treft in de tweede ronde Mervyn King.

Van Barneveld moet presteren op European Tour

Van Barneveld moet presteren op de European Tour, omdat hij door zijn uitschakeling in de tweede ronde van het WK uit de top zestien van de wereldranglijst is gevallen en daardoor niet langer automatisch is geplaatst voor de majors.

De Zuid-Hollander moet in de top 32 van de ProTour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terechtkomen om zeker te zijn van het WK.

Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij maakte in november na afloop van de Grand Slam of Darts bekend dat hij van plan is om na het komende WK een punt achter zijn glansrijke carrière te zetten.