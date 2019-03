De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Emmanuel Mayonnade gewonnen. Oranje was vrijdag in een oefenwedstrijd in Groningen met 29-26 te sterk voor Duitsland.

Oranje stond in het uitverkochte MartiniPlaza bijna de hele wedstrijd voor. Na een ruststand van 14-10 in het voordeel van de thuisploeg kwamen de Duitsers na rust nog wel terug tot één doelpunt verschil (24-23), maar verder liet Nederland het niet komen.

"De uitslag is niet heel belangrijk, maar het is fijn dat we winnen. Het verval na rust was te groot, maar dat is ook wel logisch met alle nieuwe meiden", zei routinier Lois Abbingh na het duel tegen Sport Noord.

De routinier is positief over de nieuwe bondscoach. "'Manu' is heel rustig en heeft een heel duidelijke visie over hoe hij wil spelen. Maar hij wil die visie niet in één week al aan ons opdringen."

Mayonnade opvolger van Thomsen

Mayonnade werd vorige maand aangesteld als opvolger van Helle Thomsen, die vertrok na het EK van eind vorig jaar in Frankrijk. De 35-jarige Fransman combineert het bondscoachschap met de baan van trainer van de Franse topclub Metz Handball, waarmee hij de afgelopen drie jaar de landstitel en in 2017 de beker won.

Oranje speelde vrijdag zonder Maura Visser en Nycke Groot, die recent afscheid hebben genomen als international. Aanvoerder Danick Snelder is nog geblesseerd.

Duitsland staat onder leiding van Henk Groener, die van 2009 tot 2016 de bondscoach was van de Nederlandse handbalsters. De ploeg verloor eind vorig jaar op het EK in de tweede groepsfase met 27-21 van Oranje en eindigde als tiende. Nederland won brons.

Nederland en Duitsland spelen zaterdag nog een keer tegen elkaar, dan in het Duitse Oldenburg.