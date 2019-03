Kira Toussaint heeft zich vrijdag bij haar rentree na dopingperikelen geplaatst voor de WK langebaanzwemmen in Gwangju. De Noord-Hollandse dook in Marseille onder de limiet op de 100 meter rugslag.

De 24-jarige Toussaint snelde naar een tijd van 59,82 seconden. Daarmee dook ze ruim onder de WK-limiet, die op 1.00,18 stond.

De Amstelveense was de snelste in de series. Ze noteerde bovendien de vijfde tijd van het seizoen. Later op vrijdag staat de finale van de 100 meter rugslag op het programma.

Toussaint kon haar emoties niet bedwingen toen ze wist dat ze zich had geplaatst voor de WK. "Na mijn race kwamen de tranen. Het was zo'n opluchting", zegt ze op haar Instagram-pagina.

"Ik was zo nerveus voor deze race. Ik had het doel om mezelf in mijn eerste wedstrijd direct te kwalificeren voor de WK, maar ik had niet verwacht dat dat zo snel zou gebeuren."

FINA trok zaak tegen Toussaint vorige week in

Vorige week vrijdag kreeg Toussaint te horen dat ze niet langer hoeft te vrezen voor een schorsing. De internationale zwembond FINA trok toen de dopingzaak tegen haar in, twee dagen voordat er een hoorzitting zou plaatsvinden.

Ze werd vorig jaar november bij wereldbekerwedstrijden in Peking positief getest op het verboden middel tulobuterol, maar uit nader onderzoek bleek die positieve test te zijn veroorzaakt door een toegestane medicatie die ze gebruikt.

Toussaint hoopt bij de FINA een schadevergoeding af te dwingen voor het feit dat ze de laatste maanden ten onrechte is verdacht van dopinggebruik. Ze heeft een schadeclaim neergelegd bij de internationale zwembond.

De WK langebaanzwemmen vinden van 12 tot en met 28 juli plaats in het Zuid-Koreaanse Gwangju.