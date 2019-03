Raymond van Barneveld heeft goede hoop dat hij de eerste schifting in de Premier League Darts alsnog overleeft. De vijfvoudig wereldkampioen boekte donderdag in de zevende speelronde zijn eerste zege.

Van Barneveld versloeg Max Hopp in Berlijn met 7-3. De Hagenaar staat nog steeds laatste, maar is nummer acht Michael Smith tot op een punt genaderd. Het gat naar Gerwyn Price en Daryl Gurney, de nummers zes en zeven, is drie punten.

Volgende week worden in Rotterdam de achtste en negende speelronde afgewerkt, waarbij Van Barneveld eerst tegen Gurney speelt en daarna Michael van Gerwen treft. De hekkensluiter van de Premier League na de avonden in Ahoy valt af.

"De partij van Van Gerwen tegen Gurney (7-5 voor Gurney, red.) viel niet in mijn voordeel uit, maar je mag nooit naar een ander kijken. Ik stond zelf op twee puntjes. Als je slecht presteert, is het voor jezelf niet makkelijk", aldus Van Barneveld bij RTL 7.

"Als ik Gurney pak en ik win van Van Gerwen, dan ga ik gewoon verder. Hoop doet leven. Komend weekend speel ik in Leverkusen op de Euro Tour en daarna ga ik me in alle rust voorbereiden op Rotterdam, waar ik echt heel veel zin in heb."

Raymond van Barneveld krijgt de felicitaties van Max Hopp na hun partij in Berlijn. (Foto: Kelly Deckers/PDC)

'Eerste legs gingen helemaal niet lekker'

De 51-jarige Van Barneveld, die de laatste tijd veel in het nieuws was vanwege de scheiding met zijn vrouw Silvia maar daar voor de camera van RTL 7 niet op inging, was vrij soeverein tegen Hopp.

"Maar in de eerste legs ging het helemaal niet lekker en dacht ik: hoe kan dat nou? Ik bleef zoeken en op een gegeven moment had ik het gevonden", zei de voormalige postbode. "Het was lastig om tegen Hopp in Berlijn te spelen voor zo'n dertienduizend mensen. Ik deed oordopjes in en probeerde 'gewoon' te gooien, maar dat is niet altijd makkelijk."

De Hagenaar is overigens niet helemaal blij met het speelschema in de Premier League. "In de laatste zeven wedstrijden mocht ik vijf keer niet beginnen. De komende twee wedstrijden mag ik in Rotterdam wél twee keer beginnen, dat is een voordeel. Anders loop je steeds achter de feiten aan."