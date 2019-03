Michael van Gerwen is donderdag zijn koppositie in de Premier League of Darts kwijtgeraakt. Hij verloor in Berlijn met 7-5 van Daryl Gurney en werd gepasseerd door Rob Cross.

Het was pas de tweede nederlaag voor Van Gerwen dit jaar in de Premier League. Hij verloor eerder in de vierde speelronde in Exeter van James Wade.

De wereldkampioen trof in de zevende groepswedstrijd in Gurney op papier geen sterke opponent. De Noord-Ier had pas twee keer gewonnen in de Premier League en stond voorlaatste.

'Mighty Mike' haalde in de Mercedes-Benz Arena echter lang niet zijn beste niveau. Hij kwam weliswaar op een 2-0-voorsprong, maar zag 'Superchin' daarna het initiatief nemen. Gurney maakte de partij bij 6-5 in dertien darts af en vierde zo zijn derde zege in de Premier League.

Cross, die eerder op de avond met 7-4 van Gerwyn Price won, is de nieuwe leider. Hij heeft twee punten meer dan Van Gerwen. De partij tussen James Wade en Peter Wright leverde geen winnaar op (6-6).

Raymond van Barneveld komt later op donderdag ook nog in actie in Berlijn. Hij treft gastspeler Max Hopp, die voor eigen publiek uitkomt. Van Barneveld staat laatste in de Premier League.