Raymond van Barneveld heeft donderdag zijn eerste zege in de Premier League of Darts geboekt. Hij klopte in Berlijn gastspeler Max Hopp met 7-3. Michael van Gerwen verloor met 5-7 van Daryl Gurney en is zijn koppositie kwijt.

Van Barneveld begon de zevende speelronde na twee gelijke spelen en vier nederlagen als hekkensluiter in de Premier League, waardoor hij moet vrezen na negen rondes af te vallen. Hij greep tegen gastspeler Hopp zo ongeveer zijn laatste kans.

Vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld, die na dit seizoen afscheid neemt, stond met vertrouwen aan de oche, nadat hij afgelopen weekend bij Players Championship 8 weer eens in de finale stond.

'Barney' moest de eerste leg nog aan de Duitser laten, maar zette daarna aan en liep in de Mercedes-Benz Arena rap uit naar een voorsprong van 4-1. Hopp kwam nog terug tot 4-3, maar dankzij een finish van 170 kwam Van Barneveld op 5-3, waarna hij geen leg meer afstond.

Ondanks zijn eerste zege is Van Barneveld nog altijd laatste in de stand, maar zijn achterstand op Michael Smith, die met 7-2 van Mensur Suljovic verloor, is slechts een punt. Het legsaldo van de Hagenaar is wel een stuk minder.

Van Gerwen had zijn dag niet tegen Gurney. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Tweede nederlaag voor Van Gerwen

De nederlaag tegen Gurney was voor Van Gerwen pas de tweede dit jaar in de Premier League. Hij verloor eerder in de vierde speelronde in Exeter van James Wade.

De wereldkampioen trof in de zevende groepswedstrijd in Gurney op papier geen sterke opponent. De Noord-Ier had pas twee keer gewonnen in de Premier League en stond voorlaatste.

'Mighty Mike' haalde in Berlijn echter lang niet zijn beste niveau. Hij kwam weliswaar op een 2-0-voorsprong, maar zag 'Superchin' daarna het initiatief nemen. Gurney maakte de partij bij 6-5 in dertien darts af en vierde zo zijn derde zege in de Premier League.

Cross, die eerder op de avond met 7-4 van Gerwyn Price won, is de nieuwe leider. Hij heeft twee punten meer dan Van Gerwen. De partij tussen James Wade en Peter Wright leverde geen winnaar op (6-6).

De volgende speelronde staat op 27 maart op het programma in Rotterdam. Een dag later wordt eveneens in Rotterdam de negende en laatste speelronde van de eerste fase afgewerkt.