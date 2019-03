Topturnster en viervoudig olympisch kampioen Simone Biles heeft donderdag aangekondigd dat de Olympische Spelen van 2020 in Tokio haar laatste Spelen worden. De pas 22-jarige Amerikaanse voelt zich fysiek niet goed genoeg om nog lange tijd door te gaan.

"Ik heb het gevoel dat mijn lichaam te veel te verwerken krijgt en simpelweg uit elkaar valt. Daarom ben ik van plan om volgend jaar zomer voor de laatste keer mee te doen aan de Spelen", zei Biles donderdag tegen het Britse persbureau Press Association.

"Een groot deel van de tijd doet mijn lichaam pijn, al voelt dat op de een of andere manier ook goed. Als je geen pijn hebt, dan lijkt het alsof je nog meer had kunnen doen."

Biles wordt gezien als een van de beste turnsters aller tijden. De talentvolle Amerikaanse schreef tijdens de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro historie door vier gouden medailles te veroveren (sprong, vloer, meerkamp (individueel én team).

Alleen op de balk werd ze van goud afgehouden, want Sanne Wevers veroverde de olympische titel. Biles moest op dat onderdeel genoegen nemen met brons en eindigde haar eerste Spelen zo met maar liefst vijf medailles.

Simone Biles. (Foto: Pro Shots)

Biles kwam bijna twee jaar niet in actie

Na haar succesvolle optreden in Brazilië kwam Biles bijna twee jaar niet in actie. In die periode was ze onder meer verwikkeld in de grootschalige misbruikzaak rondom Larry Nassar.

Biles was een van de meer dan 150 turnsters die verklaarden dat ze seksueel misbruikt waren door de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam, die begin vorig jaar werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Biles maakte op de WK van 2018 in het Qatarese Doha haar rentree en veroverde daar vier gouden medailles, waardoor haar totale aantal wereldtitels op veertien kwam te staan. Ze heeft in totaal twintig WK-medailles op zak en is daarmee samen met de Russische Svetlana Khorkina recordhoudster.