De Japanse honkbalgrootheid Ichiro Suzuki heeft donderdag zijn profloopbaan beëindigd. De 45-jarige speler van de Seattle Mariners nam in Tokio voor eigen publiek afscheid.

Suzuki, die vooral bekendstaat onder zijn voornaam Ichiro, werd door ruim 46.000 fans onthaald in Tokio, waar de Mariners tegen de Oakland Athletics de eerste wedstrijden van het nieuwe MLB-seizoen speelden.

In de achtste inning werd Ichiro onder luid gejoel van het veld gehaald. Veel fans waren in tranen.

"Ik heb zoveel van mijn dromen kunnen waarmaken in honkbal, zowel hier in Japan als in de Major League", zei Ichiro in zijn afscheidsspeech in het volgepakte Tokyo Dome.

"Ik ben er trots op dat ik mijn loopbaan heb kunnen beëindigen bij de club waar het allemaal begon. Het is bovendien passend dat ik mijn laatste profwedstrijden in Japan heb mogen spelen."

Japanner in 2001 uitgeroepen tot MVP

De rechtsvelder maakte al in 1992 zijn opwachting in de Japanse competitie. Negen jaar later streek hij neer in Noord-Amerika bij de Mariners. Daar speelde hij ook het grootste deel van zijn loopbaan.

Ichiro kwam in de MLB ook nog uit voor de New York Yankees (2012-2014) en Miami Marlins (2015-2017). Vorig jaar keerde hij terug in Seattle, al kwam hij nog amper aan spelen toe.

In zijn loopbaan wist de Japanner nooit de World Series te winnen. Wel werd hij tien keer tot All-Star verkozen en won hij tien Golden Gloves vanwege zijn uitstekende defensieve kwaliteiten. In 2001 werd hij zelfs uitgeroepen tot MVP van de American League. Met Japan won hij in 2006 en 2008 de World Baseball Classic.

Ichiro heeft verschillende records in handen in de MLB. Zo wist hij in één seizoen tot maar liefst 262 hits te komen. Ook is hij de enige speler die in tien seizoenen achter elkaar tot tweehonderd hits kwam. Hij besloot zijn loopbaan met 4.367 honkslagen.

Ichiro werd in de achtste inning onder luid gejoel naar de kant gehaald. (Foto: Pro Shots)